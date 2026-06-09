Tallinna linnavalitsus suurendas koolilõuna rahastamist

"Linnavalitsus kiitis tänasel istungil heaks määruse, millega kehtestatakse Tallinna üldhariduskoolide koolilõuna maksumuseks koos käibemaksuga kaks eurot ja 10 senti päevas ja see arvestab viimaste aastate inflatsiooniga," ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp linnavalitsuse pressikonverentsil.

"Eesmärgiks on see, et me saame igas koolis tagada kvaliteetse toidu oma õpilastele.

Linn panustab munitsipaalkoolides nüüd toitlustusse rohkem kui riik ja ma loodan, et ka riik on peagi valmis omapoolset summat kaasajastama ja seda tõstma," lisas ta.

Abilinnapea Andrei Kante lisas, et Tallinnale läheb koolilõunasse panustamine maksma umbes 750 000 eurot aastas.

"Ma tuletaks veel kord meelde, et lisaeelarvega me tagastame sinna fondi ligi miljon eurot, mis oli eelmise linnavalitsuse poolt suunatud teistele eelarvepositsioonidele ja

minu meelest see ei olnud õige otsus. Me tagastame sinna toitlustamiskulude fondi miljoni. See oli väga kaua oodatud otsus, koolijuhid seda soovisid ja lisaks sellele Tallinna linna panus koolilõuna maksumusse tõesti suureneb 24 eurosendi

võrra," rääkis Kante.

"Ma usun, et need mõlemad meetmed ikkagi aitavad meil hoida koolitoidu kvaliteeti ja

meie õpilased saavad ka järgmisel õppeaastal ja ka ülejärgmisel õppeaastal maitsvat ja kvaliteetset koolitoitu," lausus Kante.

Praegu on Tallinna munitsipaalkoolide ja Tallinna rakendusliku kolledži õpilaste koolilõuna maksumus 1,86 eurot päevas. Alates 1. septembrist 2026 on koolilõuna maksumus 2,10 eurot päevas.

Koolilõuna maksumusest katab riik jätkuvalt ühe euro õpilase kohta päevas ning 1,10 eurot rahastab Tallinn. Võrreldes praeguse korraga suureneb linna panus ühe koolilõuna maksumusse 0,24 euro võrra.

Esialgse prognoosi järgi puudutab muudatus 2026/2027. õppeaastal 44 404 õpilast.

Koolilõuna kulude katmiseks vajalikud lisavahendid summas 741 215 eurot on ette nähtud Tallinna 2026. aasta eelarves.

Määrus jõustub 1. septembril 2026.