X!

Prokuratuur esitas Ülemistes plahvatuse korraldanule süüdistuse mõrvakatses

Eesti
Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Prokuratuur esitas süüdistuse 61-aastasele Artur Boikole, kes möödunud aasta jõulude eel korraldas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse. Boikot süüdistatakse lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, plahvatuse tekitamises ja katses lõhkeseadeldisega teist inimest mõrvata.

Süüdistuse kohaselt viis Boiko omavalmistatud lõhkeseadeldise 20. detsembri õhtul Ülemiste kaubanduskeskusesse, paigaldas selle Rimi kassaderivi vastas olevasse prügikonteinerisse ning lahkus sündmuskohalt. Ligi poolteist tundi hiljem, kui koristaja asus prügikasti tühjendama, toimus plahvatus.

Prokuröri Diana Helila sõnul on kahetsusväärne, et mehe tegevuse tagajärjel sai koristaja raskeid vigastusi.

"Plahvatuse jõul eraldub lõhkeseadeldisest kilde või osakesi ning just need on kahju tekitavad detailid, mis võivad inimest eluohtlikult vigastada või tappa. Arvestades, et oli jõulude-eelne nädalavahetus, mil kaubanduskeskustes oli rohkem inimesi ja tehti veel viimaseid ostlemisi, võinuks tagajärjed olla traagilisemad," ütles Helila.

Lisaks süüdistab prokuratuur teda plahvatuse tekitamises ning suures koguses lõhkeaine ning selle oluliste osade ebaseaduslikus käitlemises.

Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Andres Ratassepp sõnas, et süüdistatava elukoha läbiotsimisel suudeti kõrvaldada tema kasutusest suures koguses isevalmistatud lõhkeainet ja esialgsel hinnangul üle 60 isevalmistatud lõhkeseadeldise.

Ratassepp lisas, et kuna võimalike lõhkeseadeldiste hulk oli väga suur, siis paljude ära võetud seadeldiste osas uurimine veel jätkub ning nende uurimisega loodetakse lõpule jõuda kohtumenetluse ajaks.

"Oleme toimetanud kohtueelset uurimist koostöös prokuratuuriga nii kiiresti kui võimalik, et kohus saaks anda eeluurimisel tuvastatule oma hinnangu," ütles Ratassepp.

Ülemiste kaubanduskeskuses toimunud plahvatusele järgnenud menetlustoimingutel osales kokku üle saja inimese – lisaks kaitsepolitseiametnikele veel ligi 90 politseiametnikku, kümme päästjat, kuus demineerijat ja koer.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:13

Tallinna linnavalitsus suurendas koolilõuna rahastamist

13:09

Tõnis Arjus: kuidas juhtida muutusi, millel pole omanikku

13:05

Prokuratuur esitas Ülemistes plahvatuse korraldanule süüdistuse mõrvakatses

12:54

Maileen Nuudi jõudis Madridis põhitabelisse

12:47

Meedia: Vene väed taanduvad Kinburni säärelt Uuendatud

12:47

Neeme Järvi: mul on pidurdamatu hoog sees

12:41

Harri Tiido: tuleviku loogikast

12:36

Vasakpoolne demokraat pääses vabariiklase ees LA meerivalimiste teise vooru

12:31

TÄNA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita?

12:20

Raadiouudised (09.06.2026 12:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

ilmateade

SPORT

12:54

Maileen Nuudi jõudis Madridis põhitabelisse

12:31

TÄNA OTSE | Kas Eesti suudab taas Balti turniiri võita?

11:58

Kevin Saar vähendas enne kodust MM-etappi sarja liidriga vahet

11:33

17-aastane Eesti neiu tuli lestaujumises Euroopa juunioride meistriks

loe: kultuur

11:47

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

11:25

Galerii: EKA tudengid ehitavad varemetest Annelinnale uue maamärgi

09:47

"Eesti mõtteloo" sarjas ilmus president Alar Karise artiklite kogumik

09:20

Marcel Johannes Kits ja Sten Heinoja annavad välja albumi kõigi Beethoveni tšellosonaatidega

loe: eeter

12:47

Neeme Järvi: mul on pidurdamatu hoog sees

11:47

Eleryn Tiit: kartsin, et ei tulegi enam muusika kirjutamise tunnet

10:04

Toidublogija: klopitud värske kartul on maitsev ja kiirelt valmiv suveroog

08:11

Vikerraadio reastab kuulajate abiga Heldur Karmo parimad laulusõnad

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (09.06.2026 09:00:00)

08.06

Päevakaja (08.06.2026 18:00:00)

08.06

Brüsselis sai näha eesti teatrit

08.06

Heimtalis avati hernehirmutiste näitus

08.06

Tartust lendamine on järjest populaarsem, linn kavandab uut hanget

08.06

Raadiouudised (08.06.2026 15:00:00)

08.06

Eesti teedel võib edaspidi kaupa vedada senisest pikemate autorongidega

08.06

Raadiouudised (08.06.2026 12:00:00)

08.06

Päästeamet tuletab meelde, et suvel ujuma minnes ei tohi valvsust kaotada

08.06

VKG loobus RMKga sõlmitud puidulepingust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo