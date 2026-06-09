Prokuratuur esitas Ülemistes plahvatuse korraldanule süüdistuse mõrvakatses

Prokuratuur esitas süüdistuse 61-aastasele Artur Boikole, kes möödunud aasta jõulude eel korraldas Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse. Boikot süüdistatakse lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, plahvatuse tekitamises ja katses lõhkeseadeldisega teist inimest mõrvata.

Süüdistuse kohaselt viis Boiko omavalmistatud lõhkeseadeldise 20. detsembri õhtul Ülemiste kaubanduskeskusesse, paigaldas selle Rimi kassaderivi vastas olevasse prügikonteinerisse ning lahkus sündmuskohalt. Ligi poolteist tundi hiljem, kui koristaja asus prügikasti tühjendama, toimus plahvatus.

Prokuröri Diana Helila sõnul on kahetsusväärne, et mehe tegevuse tagajärjel sai koristaja raskeid vigastusi.

"Plahvatuse jõul eraldub lõhkeseadeldisest kilde või osakesi ning just need on kahju tekitavad detailid, mis võivad inimest eluohtlikult vigastada või tappa. Arvestades, et oli jõulude-eelne nädalavahetus, mil kaubanduskeskustes oli rohkem inimesi ja tehti veel viimaseid ostlemisi, võinuks tagajärjed olla traagilisemad," ütles Helila.

Lisaks süüdistab prokuratuur teda plahvatuse tekitamises ning suures koguses lõhkeaine ning selle oluliste osade ebaseaduslikus käitlemises.

Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Andres Ratassepp sõnas, et süüdistatava elukoha läbiotsimisel suudeti kõrvaldada tema kasutusest suures koguses isevalmistatud lõhkeainet ja esialgsel hinnangul üle 60 isevalmistatud lõhkeseadeldise.

Ratassepp lisas, et kuna võimalike lõhkeseadeldiste hulk oli väga suur, siis paljude ära võetud seadeldiste osas uurimine veel jätkub ning nende uurimisega loodetakse lõpule jõuda kohtumenetluse ajaks.

"Oleme toimetanud kohtueelset uurimist koostöös prokuratuuriga nii kiiresti kui võimalik, et kohus saaks anda eeluurimisel tuvastatule oma hinnangu," ütles Ratassepp.

Ülemiste kaubanduskeskuses toimunud plahvatusele järgnenud menetlustoimingutel osales kokku üle saja inimese – lisaks kaitsepolitseiametnikele veel ligi 90 politseiametnikku, kümme päästjat, kuus demineerijat ja koer.