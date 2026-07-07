Kohus jättis Ülemiste keskuses plahvatuse korraldanud mehe vahi alla

Teisipäeval arutati Harju maakohtus Boiko vahi alla jätmise küsimust. Kohtu seisukoht oli, et Boiko peaks jääma vahi alla, kuna talle esitatud süüdistus on raske ja Boiko on ka varem karistatud, ütles Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane.

Boiko avaldas ka soovi asendada vahi all olemine elektroonilise valvega. Elektroonilise valve taotluse lahendab kohus peale seda kui on saanud kriminaalhooldajalt vastuse.

Boiko taotles ka määratud kaitsja taandamist, aga menetlusosalised ei toetanud seda ja kohus ei rahuldanud taotlust.

Järgmine istung toimub 31. augustil, kus on teemaks tsiviilhagi menetlusse võtmine, kohtuliku uurimise planeerimine ja võimalike taotluste lahendamine.

Möödunud aasta jõulude eel korraldas Boiko Ülemiste kaubanduskeskuses plahvatuse, milles sai vigastada koristaja.

Juunis esitas prokuratuur Boikole süüdistuse lõhkeaine ebaseaduslikus käitlemises, plahvatuse tekitamises ja katses lõhkeseadeldisega teist inimest mõrvata

Süüdistuse kohaselt viis Boiko omavalmistatud lõhkeseadeldise 20. detsembri õhtul Ülemiste kaubanduskeskusesse, paigaldas selle Rimi kassaderivi vastas olevasse prügikonteinerisse ning lahkus sündmuskohalt. Ligi poolteist tundi hiljem, kui koristaja asus prügikasti tühjendama, toimus plahvatus.

Lisaks süüdistab prokuratuur teda plahvatuse tekitamises ning suures koguses lõhkeaine ning selle oluliste osade ebaseaduslikus käitlemises.

Kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Andres Ratassepp sõnas, et Boiko elukoha läbiotsimisel suudeti kõrvaldada tema kasutusest suures koguses isevalmistatud lõhkeainet ja esialgsel hinnangul üle 60 isevalmistatud lõhkeseadeldise.

Ülemiste kaubanduskeskuses toimunud plahvatusele järgnenud menetlustoimingutel osales kokku üle saja inimese – lisaks kaitsepolitseiametnikele veel ligi 90 politseiametnikku, kümme päästjat, kuus demineerijat ja koer.