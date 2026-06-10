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Haapsalu lahte karbi- ja vetikafarmide rajamine lükkub edasi

Eesti
Haapsalu laht
Haapsalu laht Autor/allikas: Juhan Hepner/ERR
Eesti

Mereinstituut pidi sel suvel paigaldama Haapsalu lahte karbi- ja vetikafarmid, kuid luhtunud hangete ja Haapsalu lahe madalasse vette mittesobivate seadmete tõttu lükkub nende paigaldamine aasta võrra edasi.

Mereinstituut tahab Haapsalu lahes katsetada vetika- ja karbikasvatust ning on viimase aasta jooksul teinud uuringuid ja valinud välja neile sobilikud kohad. Karbi- ja vetikafarmid peaksid aitama parandada Haapsalu lahe vee kvaliteeti ja takistama selle kinnikasvamist.

Suve alguses pidi mereinstituut hakkama seadmeid vette panema, kuid see lükatakse aasta võrra edasi. Mereinstituudi merebioloogia osakonna juht Georg Martin rääkis, et karbikasvatuse rajamine lükkub edasi kevadel tehtud hangete luhtumise tõttu.

"Me otsisime nii-öelda valmislahendust karbikasvatusele, et toodaks ja paigaldataks kogu seadmestik ära. Läks nii, et need pakkumised, mis me saime, olid liiga suured, ehk siis tegelikult meil sellises mahus neid vahendeid ei ole," lausus Martin.

"Nüüd me peame siis muutma, midagi ümber mõtlema, võib-olla mahtusid või ka seda konstruktsiooni siis veidi kohandama selle jaoks," lisas Martin.

Vetikakasvatusega seoses hanget ei korraldatud, kuid Martini sõnul selgus, et selle seadmed ei sobi madalasse Haapsalu lahe vette.

"Esialgu oli plaanitud ühte tüüpi kasvatus, aga seal on liiga madal selle jaoks. Me peame ka muutma seda konstruktsiooni natukene," nentis Martin.

Martini sõnul saab karbi- ja vetikakasvatused Haapsalu lahte panna järgmise aasta kevadel.

"Selleks aastaks karbikasvatuse jaoks on nüüd aeg läbi. Neid seadmeid vette panna nüüd on juba natuke hilja. Loodame, et saame järgmiseks aastaks, järgmiseks hooajaks siis need asjad korda, tehnoloogia natuke muudetud ja uued hanked läbi viidud," ütles Martin.

Martin lisas, et kuigi karbi- ja vetikakasvatust katsetatakse Euroopa Liidult saadud rahaga, on projekt piisavalt pikk, et viivitus probleeme ei tekita.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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