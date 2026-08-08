Tallinna strateegiakeskus otsib ligi miljoni euro eest turundajaid

Tallinna strateegiakeskus kuulutas välja hanke, mille maksumus on 840 000 eurot. Eesmärk on leida partner, kes hakkab keskusele pakkuma turundus- ja teavitusteenust. Sarnaseid ülesandeid täidab keskuse 21-liikmeline kommunikatsiooniosakond.

Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni sektoris töötab kuus inimest, kes vastutavad linna veebikanalite ja sotsiaalmeedia kommunikatsiooni haldamise ning arendamise eest. Multimeedia sektoris töötab viis inimest. Nemad vastutavad linna foto-, video- ja kujunduslahenduste ning pressikonverentside, salvestuste ja muude multimeedialahenduste tehnilise toe eest.

Kaheksa töötajat korraldavad meediasuhteid. Koosseisu kuuluvad ka osakonnajuhataja ja haldusspetsialist.

Teenusepakkuja töö tulemusena peaks valmima digimeedia lahendused, nagu plakatid, sotsiaalmeedia reklaamid ja videod, füüsilised materjalid, nagu linnakaardid, voldikud ja flaierid.

Lisaks peaks valmima strateegilised dokumendid, nagu turundus- ja kampaaniaplaanid ning erinevad loovlahendused, nagu sõnumid ja reklaamtekstid.

Strateegiakeskuse digikommunikatsiooni valdkonnajuht Joonas Paas selgitas kirjalikus kommentaaris, et hankega tellitavad teenused ei asenda strateegiakeskuse kommunikatsiooni- ja turundustööd, vaid täiendavad seda.

"Eri kampaaniad vajavad erinevaid oskusi ning tööde maht muutub, mistõttu ei ole mõistlik kõiki vajalikke spetsialiste püsivalt linna koosseisus hoida," nentis ta.

Paas lisas, et strateegiakeskuse töötajad panevad paika kampaaniate eesmärgid, sihtrühmad ja põhisõnumid ning juhivad tööde elluviimist.

"Raamleping võimaldab vastavalt konkreetsele ülesandele tellida nii kampaaniate kavandamist kui ka reklaamtekstide, kujunduste ning trüki- ja digimaterjalide valmistamist," sedastas ta.

Teenuseid kasutatakse selleks, et luua linnaelanikele ja Tallinna külalistele kvaliteetseid ning sihtrühmade vajadustele vastavaid teavitus- ja turundusmaterjale, ütles Paas.

Ta lisas, et suur osa kolmeaastase raamlepingu alusel tellitavatest töödest on seotud turismivaldkonnaga, sealhulgas Tallinna kui reisisihtkoha turundamisega sise- ja välisturgudel.

Hankes on kirjas, et teenusepakkujalt oodatakse muuhulgas turunduskampaaniate ja loovlahenduste väljatöötamist koos kujunduslahenduse ja reklaamtekstidega. Lisaks oodatakse turundusstrateegiate koostamist, materjalide kujundamist trüki- ja digimeedia jaoks, disaini- ja kujundustöid, videograafi tööd, audiovisuaalseid lahendusi ja palju muud. Nimekiri pole lõplik.