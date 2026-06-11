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Meedia: Belfasti noarünnakus kahtlustatav töötas Sudaanis politseinikuna

Välismaa
Kohtujoonistus Hadi Alodidist
Kohtujoonistus Hadi Alodidist Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Allikad ütlesid ajalehele The Telegraph, et Belfastis toimunud noarünnaku järel tapmiskatses süüdistatav Hadi Alodid töötas enne Euroopasse saabumist Sudaani pealinnas Hartumis politseinikuna.

The Telegraphi andmetel on Alodid pärit Põhja-Sudaani mõjukast perekonnast. Ta jõudis Liibüa ja Prantsusmaa kaudu Suurbritanniasse. Hiljem järgnesid talle ka tema kaks venda, kes elavad nüüd samuti Suurbritannias.

Perekonnatuttavate sõnul on Alodid pärit Sudaanis asuvast Karima linnast. Ta elas mõnda aega ka Saudi Araabias, kuid naasis hariduse omandamiseks Sudaani.

Ühe Alodidi sõbra sõnul töötas ta Hartumis mõned kuud politseinikuna. Kui Sudaanis puhkes 2023. aastal kodusõda, otsustasid nad Liibüa kaudu Euroopasse suunduda. Allikas rääkis Telegraphiga telefonitsi Liibüast ning ütles, et Alodidil oli piisavalt raha, et jõuda üle Vahemere Prantsusmaale. Alodidi sõber aga jäi rahapuuduse tõttu Liibüasse. 

30-aastasele Alodidile esitati hiljuti süüdistus 44-aastase Stephen Ogilvie tapmiskatses, mille tagajärjel kaotas kannatanu ühe silma ning sai vigastusi pähe ja selga.

Sotsiaalmeedias levinud videod rünnakust vallandasid Belfastis immigrantide-vastased rahutused. Tänavatele tulid maskides meeleavaldajad, kes avaldasid pahameelt Sudaani päritolu mehe korraldatud noarünnaku üle. 

Protestid on kestnud juba mitu päeva ning muutunud vägivaldseks. Mitmel pool Belfastis on süüdatud autosid ja lõhutud aknaid.

Viimane noarünnak toimus ajal, mil riigis kasvavad pinged seoses rändepoliitikaga. Olukorda kasutavad nüüd ära populistlikud parteid, mis väidavad, et Briti aastakümneid kestnud varjupaigapoliitika on lubanud riiki avalikkuse jaoks ohtlikke inimesi. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

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