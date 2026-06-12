Kaitsevägi arvab reservi enam kui 2700 ajateenijat

Kaitsevägi arvab reservi möödunud aasta juulis ja oktoobris ajateenistust alustanud ajateenijad, kes jätkavad oma teenistust reservväelastena.

Diviisi 1. jalaväebrigaadist arvatakse reservi üle 1100 ajateenija. Diviisi 2. jalaväebrigaadist asub reservteenistusse ligi 640 ajateenijat. Lisaks arvatakse reservi ka ajateenijaid teistest üksustest: ligi 120 mereväest, üle 230 diviisi staabi- ja sidepataljonist, ligi 120 diviisi luurepataljonist, ligi 120 diviisi logistikapataljonist, ligi 170 diviisi suurtükiväerügemendist, ligi 60 toetuse väejuhatusest, üle 140 sõjaväepolitsei vahipataljonist ning ligi 100 küberväejuhatusest.

Eesti riigi esmase kaitsevõime alus on reservarmee väljaõpe, mis algab ajateenistusega. Selle käigus antakse ajateenijatele põhiteadmised riigikaitsest ja õpetatakse nad tegutsema ühtse meeskonnana. Käesoleval aastal kutsutakse ajateenistusse kahel korral: jaanuaris ja juulis. Mõlemal korral teenivad ajateenijad 11 kuud.

Alates 2027. aastast liigub kaitsevägi lahingvalvele orienteeritud väljaõppetsüklile fookusega võimepõhise ja katkematu valmisoleku hoidmisel, mille eesmärgiks on tagada väe- ja relvaliigipõhine lahingvalve võimekus reageerimaks võimalikele ilmnevatele ohtudele ja seda järjepidevalt kogu aasta vältel.