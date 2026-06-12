R-kiosk alustas uut ajastut ja avas Helsingis uue kaupluse

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et R-kiosk plaanib muuta üle poole oma kioskitest kauplusteks, mis erinevad märkimisväärselt traditsioonilistest kioskidest. Sel nädalal avati Helsingis esimene selline kauplus.

Uus kontseptsioon tähistab suurt muutust R-kioski ketis. Kui traditsioonilised R-kioskid on aastakümneid olnud kohad, kust inimesed on ostnud ajalehti, suitsu, loteriipileteid ja bussipileteid, siis uus kauplus keskendub peamiselt kaasaostetavale toidule ja jookidele.

Helsingin Sanomat külastas uut kauplust ning tõi välja, et selle kontseptsiooni keskmes on kiirelt kaasaostetav toit. Riiulitel on ka rohkelt puuvilju, valgubatoone, erinevaid karastus- ja energiatooteid.

Samal ajal on valikusse alles jäänud ka traditsioonilised suupisted, nagu kommid, šokolaad, krõpsud ja jäätis.

Kuigi R-kioski üks populaarsemaid tooteid on olnud hot dog, mille müük ulatus näiteks 2024. aastal keskmiselt 90 000 tükini kuus, soovib uus kauplus pakkuda klientidele laiemat ja moodsamat toiduvalikut. Näiteks kuuluvad valikusse tacod ja mitmesugused vegantoidud.

Leht hindab, et kauplus püüab eelkõige kõnetada nooremaid linnaelanikke, kelle jaoks on olulised mugavus, kiire teenindus, rahvusvahelised maitsed, vürtsikamad toidud ja taimsed valikud.

Uued kauplused peaksid konkureerima nii väiksemate toidupoodide kui ka kiirtoidupakkujatega. Samal ajal jäävad alles ka traditsioonilised R-kioskid, kus säilivad senised teenused.