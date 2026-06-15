Otse kell 15: riigikogu riigikogu arutab kiiruskaamerate hoiatusmärkide eelnõu
Riigikogu täiskogu istungil on teisel lugemisel liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille kohaselt tuleb automaatse liiklusjärelevalve süsteemi kasutamise ala ette paigaldada hoiatusmärk. Kell 15 algavat täiskogu istungit saab vaadata ERR-i portaalist.
Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse prokuratuuri töökorraldust, tugevdatakse juhtimissüsteemi ning muudetakse karjääri- ja vastutussüsteem läbipaistvamaks.
Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, taristuminister Kuldar Leis, ustiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.
Toimetaja: Urmet Kook