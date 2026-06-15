Otse kell 15: riigikogu riigikogu arutab kiiruskaamerate hoiatusmärkide eelnõu

Teisel lugemisel on ka valitsuse algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega ajakohastatakse prokuratuuri töökorraldust, tugevdatakse juhtimissüsteemi ning muudetakse karjääri- ja vastutussüsteem läbipaistvamaks.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, taristuminister Kuldar Leis, ustiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta ning energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.