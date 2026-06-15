Kohus mõistis Norra kroonprintsessi poja vägistamise eest aastateks vangi

Høiby eitas kõiki nelja talle esitatus vägistamissüüdistust, kuid Oslo ringkonnakohus mõistis ta süüdi kahe naise vägistamises. Üks neist juhtumitest leidis aset 2018. aastal kroonprintsi Skaugumi residentsis ning teine 2024. aastal Oslos.

Samuti mõisteti Høiby süüdi oma endise elukaaslase, Norra suunamudija Nora Hauklandi väärkohtlemises.

Kahes ülejäänud vägistamissüüdistuses langetas kohus õigeksmõistva otsuse. Need puudutasid naist, kellega ta kohtus Oslo hotellis, ning teist naist, keda ta kohtas 2023. aastal puhkusereisil Lofootidel.

Kohtuotsuse väljakuulutamisel Høiby saalis ei viibinud, vaid osales istungil videosilla vahendusel.

Prokuratuur taotles seitsme aasta ja seitsme kuu pikkust vanglakaristust. Kaitsjad soovisid lühemat, 18 kuu pikkust karistust.

Kaitsjad saavad otsuse edasi kaevata.

Marius Borg Høibyst sai kuningapere liige 2001. aastal, mil tema ema Mette-Marit abiellus prints Haakoniga.

Seitsmenädalasel kohtuprotsessil lahati üksikasjalikult Høiby uimastisõltuvust, tema isiklikke salvestisi seksuaalvahekordadest ja enam kui 800 asitõendina esitatud elektroonilist sõnumit. Kohtus selgus, et üks väidetav vägistamine leidis aset lausa kroonprintsi perekodu keldris.

Koos teiste kriisidega on see skandaal kuningapere populaarsust oluliselt kahandanud.

Nimelt langes sündmuste käik samale ajale kroonprintsess Mette-Mariti avaliku vabandusega, kus printsess tunnistas oma "halba otsustusvõimet", kuna jätkas suhtlust nüüdseks surnud USA seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga ka pärast viimase süüdimõistmist 2008. aastal.

Marius Borg Høiby ema abiellus kuningaperre, kui poiss oli nelja-aastane. Kuigi Marius kasvas üles kuninglikus perekonnas, ei kanna ta ise kuninglikku tiitlit.

Mette-Marit põeb raskekujulist kopsufibroosi ning kanti hiljuti kopsusiirdamise ootejärjekorda. Ema halveneva tervise tõttu on advokaadid korduvalt taotlenud poja vanglast vabastamist, et nad saaksid koos aega veeta.