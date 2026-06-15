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Suvel lühemalt töötav Narva piiripunkt jätab inimesed värava taha

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Narva piiripunkt läks täna üle nelja tunni võrra lühemale tööajale. Nõnda survestatakse Venemaad piiriküsimustes mõistlikumalt käituma. Puhkusehooajal on aga reisijaid palju ja sadakond inimest jäi piiripunkti ukse taha.

Kaks ja pool tundi enne piiripunkti sulgemist seisab ootejärjekorras umbes sadakond inimest. Võrreldes nädalavahetusega on piiriületajaid neli korda vähem ja see annab lootust. Samas töötab piiripunkt alates esmaspäevast vaid kella 19ni. Järjekorra lõpus seisvad inimesed on üsna pessimistlikud.

"Lootus sureb viimasena, aga ma loodan. Kui üle ei saa, siis peab kell kolm järjekorra sisse võtma, kell kolm hommikul. Olen 70-aastane ja hakkan seisma," rääkis Norra elanik Olga.

12-aastasel Aljonal on teisipäeval sünnipäev. Kui kõik läheb hästi, siis tähistab ta sünnipäeva Peterburis, kui halvasti, siis Narva piirijärjekorras.

"Mulle tundub, et me ei pääse üle," nentis Hispaania elanik Aljona. "Juhul kui üle saada ei õnnestu, on neil plaan minna hotelli ja tulla tagasi teisipäeval."

Siseministeerium üritab Narva piiripunkti tööaega kärpides mõjutada Venemaad piiriküsimustes mõistlikult käituma. Seitse tundi piirisabas seisnud inimene näeb asju veidi teisiti.

"Minu jaoks tuleb nii välja, et Eesti on halb, sest mina seisan järjekorras. Kuigi ei Eesti ega teie pole mulle midagi halba teinud, kuid siin ma seisan. Teisel pool ma ei seisa," ütles Soome elanik Jevgeni.

Kell 18.50 lubati sisse viimased viis inimest ja piiripunkt sulgus kuni kella seitsmeni hommikul. Värava taha jäi sadakond piiriületajat, kellest ärksamad hakkasid hommikuks järjekorranimekirja koostama. Esialgu töötab Narva piiripunkt kärbitud töörežiimis kuni septembrini.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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