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Politsei Narva piiril toimuvat järjekorrakohtadega kauplemist ohjeldama ei hakka

Eesti
Narva piir 14.06.
Narva piir 14.06. Autor/allikas: ERR
Eesti

Narva piiripunktis toimub järjekorra kohtadega kauplemine. Siseministeerium olukorra lahendamiseks täiendavaid meetmeid ei rakenda.

Siseministeerium ning politsei- ja piirivalveamet (PPA) on Narva piiripunkti ümbruses toimuvast järjekorrakohtadega kauplemisest teadlikud, tõdes siseminister Igor Taro (E200) riigikogu liikme Aleksandr Tšaplõgini (KE) selleteemalisele küsimusele vastates. 

Minister märkis, et tegemist on avaliku linnaruumiga, kus inimesed moodustavad järjekorra omaalgatuslikult ning mingeid regulatsioone sellise järjekorra korraldamiseks ei ole. "PPA jälgib olukorda avaliku korra ja turvalisuse vaatenurgast. Juhul kui ilmnevad rikkumised või konfliktid, sekkub politsei," sõnas Taro.

Taro kinnitas, et politsei hindab iga teavet, mis viitab võimalikule organiseeritud kuritegevusele. "Kui konkreetsete juhtumite puhul on viiteid ähvardustele, väljapressimisele või muule kuritegelikule tegevusele, kontrollitakse neid ning vajadusel alustatakse menetlust. Ei ole leidnud kinnitust, et tegemist oleks kuritegeliku rühmitusega," märkis ta.

Politseile on Narva piiripunkti ümbrusega seotud teateid laekunud, kuid need ei moodusta statistiliselt sellist mahtu ega mustrit, mis viitaks ulatuslikule, süstemaatilisele vägivalla või väljapressimise lainele. 

"Teated, mis puudutavad ähvardusi, vägivalla ohtu või vara kahjustamist, vaadatakse läbi ning vajadusel alustatakse nii väärteo- kui ka kriminaalmenetlusi, kui seadusest tulenevad eeldused on täidetud," ütles Taro.

2025. aastal laekus politseile teateid, et Narvas Peetri platsil müüakse järjekorra kohti kokku 46 korral. Käesoleval aastal on selliseid teateid tulnud 16 korral. Teateid avaliku korra rikkumise kohta tuli möödunud aastal 62 korral ning käesoleval aastal on selliste teadete arv 17. 

"Samas ei saa väita, et kõik need teated on seotud piirijärjekorraga. Kahe viimase aasta jooksul on tehtud seitse süüteo teadet. Nendest kahel juhul teavitati kuriteost, mis seisnesid kas varguses või kehaliste vigastuste tekitamises ning viiel juhul on olnud tegemist väärteoga, kus on rikutud teisele inimesele kuuluvat vara, tarvitatud alkoholi avalikus ruumis või ka eiratud ametnike korraldusi või solvatud neid," ütles minister.

Järjekorra müüki käsitlevate teadete alusel ei ole menetlusi algatatud. Olukorrad on lahendatud Narva politseiametnike poolt, järjekorra kohtade müüjaid on järjekorrast eemaldatud, lisas Taro.

Küsimusele, miks ei ole üldtuntud probleemi juuresolekul piiripunkti lähedusse korraldatud politsei pidevat kohalolekut ega korrapärast patrullimist õigusvastase tegevuse tõkestamiseks, vastas Taro, et politseile ei ole seadusega pandud ülesannet korraldada jalgsi piiriületavate inimeste järjekorda avalikus ruumis. 

"Küll vastutab politsei avaliku korra tagamise eest. Narva piiripunkti ümbruses rakendatakse patrullimist ja kohalolekut riskipõhiselt seal, kus on suurem oht avalikule korrale või julgeolekule. Pidev statsionaarne valve igas järjekorra tekkimise kohas ei ole otstarbekas ega proportsionaalne. Konfliktide või vägivallaohu korral on inimestel võimalus helistada numbrile 112, mille peale politsei reageerib," sõnas minister.

Tšaplõgin uuris ka, milliseid konkreetseid meetmeid kavatseb siseministeerium võtta ebaseadusliku kohtadega kauplemise lõpetamiseks.

"Valitsuse esindajana toetan välisministeeriumi soovitust ja soovitan samuti Venemaale reisimist täielikult vältida!" vastas Taro. "PPA jätkab ka tulevikus avaliku korra tagamist kasutades riskipõhist patrullimist ning konkreetsetele juhtumitele reageerimist. Pidevalt juhitakse inimeste tähelepanu piiriületuse keerukusele ning vajadusele arvestada pikkade ootejärjekordade, piirangute ja piiriületuse protseduuride ootamatute muudatustega."

Toimetaja: Valner Väino

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