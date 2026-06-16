X!

Eesti lasi Iraani sõja tõttu käiku üheksa protsenti riiklikest kütusevarudest

Majandus
Kütus.
Kütus. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Eesti Varude Keskus on USA-Iraani sõja tõttu tekkinud võimalike tarnehäirete ennetamiseks lasknud käiku üheksa protsenti Eesti kütusevarudest, mida hakatakse taastama siis, kui olukord turgudel stabiliseerub.

Hormuzi väin, mida läbis kuni Lähis-Ida konflikti puhkemiseni viiendik maailma naftast ja gaasist, on olnud üle kolme kuu suletud ning seetõttu on ülemaailmsest pakkumisest kadunud miljoneid barreleid naftat ja gaasi.

Varude keskuse ülesanne on tagada, et riigil oleks piisavalt strateegilisi varusid, mis kütuse puhul tähendab, et jätkuma peab nii bensiini, diislit, maagaasi kui ka lennukikütust. 

Märtsis otsustas Eesti valitsus osa riigi strateegilisest vedelkütusevarust kasutusele võtta, et anda oma panus Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) ühisaktsiooni üleilmse kütuseturu stabiliseerimisse ning ennetada Lähis-Ida konfliktist tingitud võimalikke tarnehäireid.

"Eesti proportsionaalne osalus solidaarsusmeetmena vabastatava kütusevaru kogumahust moodustab kuni 33 000 tonni vedelkütusevaru ehk umbes 12 protsenti riiklikest varudest, mis vastab ligikaudu 11 päeva mootorikütuste keskmisele siseriiklikule tarbimisele," ütles varude keskuse kommunikatsiooni- ja partnersuhete juht Martin Jaško.

Ühisaktsiooni osana on Eesti praeguseks turule vabastanud kokku 25 000 tonni kütuseid ehk üheksa protsenti oma vedelkütusevarust.

"Varudest on osaliselt kasutusele võetud nii bensiini kui lennukikütust erinevates mahtudes," lisas Jaško.

Harilikult hoiab varude keskus Eesti jaoks 90 päevaks vaja minevat kütusekogust. Viimase kriisi tõttu ära kulutatud osa kütusevarust ei hakata aga kohe taastama. Jaško selgitas, et seda hakatakse tegema siis, kui turud on stabiliseerunud.

USA ja Iraan on sõlminud esialgse kokkuleppe sõja lõpetamiseks ja plaanivad reedel Šveitsis ühiste kavatsuste memorandumi allkirjastada.

Kui konflikt lõpeb, peaks see kütuseturgu küll stabiliseerima, kuid turu taastumine võtab aega, sest kahjustatud energiataristu vajab parandamist ning kui tavapärased naftavood Pärsia lahest taastuvad, hakkavad kõik riigid oma ära kulutatud reserve taastama.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

13:38

Õed Williamsid osalevad Wimbledoni paarismängus

13:36

Eesti lasi Iraani sõja tõttu käiku üheksa protsenti riiklikest kütusevarudest

13:11

Rahvaraamatukogudel ei jätku teavikute ostmiseks raha

13:05

Põllumeestel on järgmisel eelarveperioodil kasutada vähem euroraha kui praegu

13:05

Venemaa suur tanklakett piirab müüki oma tanklates üle kogu riigi

13:03

Tiitlitega Hispaania jalgpallur mõisteti pikaks ajaks vangi

13:00

Harri Tiido: poliitika seosest evolutsiooniga

13:00

Galerii: Arvo Pärdi muusika kõlas Ateena iidses Herodes Atticuse odeionis

12:51

Urmas Sukles: minu maailmavaade on meditsiiniline maailmavaade

12:44

Eesti hokikohtunik osales esmakordselt USA programmis

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09:26

Ukraina süütas õhurünnakuga Moskva suurima naftakäitise Uuendatud

15.06

Californias kukkus alla pommitaja B-52

15.06

Roheneemesaared pidasid vastu ja võtsid Hispaanialt viigipunkti Uuendatud

15.06

Rail Baltic sõlmis lepingu tunneli ehitamiseks Ülemiste ja Lasnamäe vahele

15.06

Tallinna reaalkooli uus hoone kallines kahe aastaga kolmandiku võrra

15.06

Hansa Grupp müüb bussiäri maha

15.06

Otse: riigikogu umbusaldab rahandusminister Jürgen Ligi

15.06

Tartumaal ekslevad metsas neli emata karupoega

15.06

Mupo alustas Kadriorus ohtliku maja tõttu menetlust

15.06

Võrklaev ja Sõerd ei toetanud rahanduskomisjonis lisaeelarvet Uuendatud

ilmateade

SPORT

13:38

Õed Williamsid osalevad Wimbledoni paarismängus

13:03

Tiitlitega Hispaania jalgpallur mõisteti pikaks ajaks vangi

12:44

Eesti hokikohtunik osales esmakordselt USA programmis

12:42

Taavet Hinrikus ostis osaluse NBA meeskonnas

loe: kultuur

13:11

Rahvaraamatukogudel ei jätku teavikute ostmiseks raha

13:00

Galerii: Arvo Pärdi muusika kõlas Ateena iidses Herodes Atticuse odeionis

11:55

Hanno Soans: kunstikriitiku lugemispagas ei peaks piirduma ainult teooriaraamatutega

11:55

Remonti läinud Tallinna Tammsaare majamuusemist kaob peale taasavamist raamatukogu

loe: eeter

12:17

Helen Randmets: Nexusega me Eurovisioonile pürgida ei plaani

11:31

Linnar Viik: psühholoogid on tagantjärele pannud Van Goghile 30 erinevat diagnoosi

15.06

Joosep Värk: ma ei ole revolutsiooni korraldaja

15.06

Villimardikas petab mesilasi ja kannab endas tugevat mürki

Raadiouudised

12:35

Raamatukogudel ei jätku raha teavikute ostmiseks

12:25

Raadiouudised (16.06.2026 12:00:00)

10:05

Kattai: maksuküüru kaotamine turgutas majanduskasvu

09:55

Ilma loata maantee äärde müügikuulutusi panna ei tohi

09:20

Raadiouudised (16.06.2026 09:00:00)

15.06

Päevakaja (15.06.2026 18:00:00)

15.06

Seaduseelnõu seab voogedastusplatvormidele kohustuse investeerida Eesti filmitööstusesse

15.06

Endised reformierakondlastest rahandusministrid jätsid lisaeelarve poolt hääletamata

15.06

Euroopa Liit alustab liitumisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga

15.06

Noored laulsid ja tantsisid malevasuve avatuks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo