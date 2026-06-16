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Ministeerium kaalub dokumendiregistritele massligipääsu piiramist

Eesti
Rahandusministeeriumi dokumendiregister.
Rahandusministeeriumi dokumendiregister. Autor/allikas: kuvatõmmis
Eesti

Avalikesse dokumendiregistritesse saab teha massilisi päringuid, kuid kuna riik näeb selles ohtu, kaalub justiitsministeerium selle võimaluse takistamiseks piirangute loomist.

Avalikes dokumendiregistrites olev teave peab olema inimestele kättesaadav, kuid andmete massiline koondamine, indekseerimine ja edasi töötlemine võib justiits- ja digiministeeriumi hinnangul võimaldada isikuid profileerida, eri allikate andmeid siduda või vananenud teavet edasi levitada, kirjutas Äripäev.

"Tegemist on geopoliitilise küsimusega, millele on oma aastaraamatutes viidanud mitmed julgeolekuasutused," seisab ministeeriumi ringkirjas.

Seetõttu kaalubki ministeerium, kas automatiseeritud masspäringute tõttu oleks tarvis neid selliselt piirata, et see ei takistaks inimestel avaliku teabega tutvuda, kuid vähendaks isikuandmete kontrollimatu taaskasutamise riske.

ERR uuris justiitsministeeriumist, kui tõsiseks probleemiks sellised päringud praegu on ning mil määral muudaks masspäringute tõkked tavakasutajatele dokumendiregistritest info leidmise keerulisemaks, kuid justiitsministeeriumi meediasuhete juhi Britten Torstenbergi sõnul ei ole plaan praegu veel selge.

"Kohtume homme meediamajade juhtidega, et arutada, kas üldse või mil viisil piirata masspäringute tegemist dokumendiregistrisse," sõnas Torstenberg.

Toimetaja: Karin Koppel

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