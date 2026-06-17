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Vanausuliste külas asuvas Voronja galeriis võib näha telefonipetturist kratti

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Foto: ERR
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Varnja külas asuvas Voronja galeriis kestab kuradetosinas kunstisuvi. Selle väärikaks tähistamiseks valmisid galerii hoovile kohalike inimeste tehtud kratid, kelle ülesanne on koguda raha heategevuseks.

Nii siin on üks kratt, mis on hästi selline Peipsiveere kohaspetsiifiline, noh, juba näha vihje samovari, et hästi kohalikule kultuurile ja siis ka see eravalduses siin väga suur teema. Et see kratsis, mitte ei rahma peremehele parandusi kokku, vaid valvab peremehe parandusi ja ei lase kedagi nende paranduste ligi, nii et eravalduse kratt on siin.

Voronja galerii asutaja Raul Oreškin tutvustab galerii uusi elanikke – kohalike valmistatud kratte, kes kõik on inspireeritud nii kohalikust kui ka suure ilma elust.

"Siin on ajalehe kratt, kes selekteerib välja valeuudised - väga tänapäevase funktsiooniga, sest ise ei jõua sellega enam võib-olla alati tegeleda. Kratt teeb selle töö sinu eest ära," sõnas Oreškin.

Kratid on osa Martin Laiapea ja Tuuli Vahesaare näitusest "Imelikud inimesed", milleks nad soovisid, et ka kohalikud paneks käed külge ja annaks samuti oma panuse näitusesse.

"Tutvustame vanausulistele meile tuntud kratimütoloogiat. Vanausulistel kratte päriselt ei ole, nende kõige ligilähedasem tegelane on ehk Domovoi, kes elab meie ahjualuse taoliselt. Otsustasime, et paneme kohalikud kratte tegema ja siin Peipsi verel tehti kratte samavõrd kudest, isegi kuivatatud kaladest," selgitas Oreškin.

Kohal on ka vaimukratt, kes ennustab: "Astuge julgelt edasi, ma ei hammusta. Vastan su küsimusele, kui koputad koljule."

Krati looja Kaspar Koržetsi sõnul valmis see tagamõttega tuletada inimestele meelde, et sotsiaalmeedia ajastul ei maksa kõike uskuda.

"Selline tegelase juttu võib-olla tõsiselt võtta ka on omamoodi nagu märk, et kõik, mida sa näed, ei pruugi vastata tõele, tegelikult," sõnas ta.

Loomulikult on teiste krattide seas koha leidnud ka süütu kassikujuline tehno-kratt, kes on programmeeritud nii, et ta näeb ja kuuleb inimest ja asub siis tema käest igasuguseid asju välja nõudma. Täpselt nagu telefonipetturid.

See kratt palub inimestel jätta pangakaardi koos PIN-koodidega peremehe kätte, et meie saaksime sealt vajaliku summa maha võtta. Kõik, mis me suvel kratid abiga kogume, annetame suve lõpus kohalikule kasside varjupaigale. Sellel on siis nagu heategevuse nüanss ka juures - mitte meie pole ahned, vaid me tegelikult kogume rahasid abivajajatele," selgitas Oreškin.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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