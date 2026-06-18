Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega

Iisraeli valitsuse otsus on seotud Kallase ajakirjanduses ilmunud sõnadega, mille kohaselt ta väidetavalt võrdles juudiriiki kunagise Lõuna-Aafrika Vabariigi apartheidirežiimiga.

"Hiljuti avaldati, et oma visiidil Mehhikosse võrdles ta Iisraeli rassistliku apartheidirežiimiga, mis eksisteeris Lõuna-Aafrikas," kirjutas Sa'ar sotsiaalmeedias.

"Seetõttu ei jää mulle kui Iisraeli riigi välisministrile muud valikut, kui katkestada igasugune suhtlus proua Kallasega, kuni ta võtab tagasi selle verelaimu, mille ta suunas maailma ainsa juudiriigi vastu, mis on ühtlasi ka ainus demokraatia Lähis-Idas," ütles Sa'ar.

Ms. @kajakallas, the EU High Rep. for Foreign Affairs and Security Policy, has for some time now been acting obsessively and with blatant unfairness toward the State of Israel.



Recently, it was published that during her visit to Mexico, she compared Israel to the racist… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026

Sa'ar jagas teiste kontode sissekandeid, mis viitasid Euroopa uudisteportaali Euractiv 12. juuni artiklile. Selles tsiteeriti anonüümseks jäänud ametnikke ja diplomaate, kelle sõnul võrdles Kallas eelmise kuu Mehhiko-visiidil Iisraeli suhtumist Jordani Läänekalda ja Gaza palestiinlastesse Lõuna-Aafrika Vabariigi apartheidi ehk seadusega kehtestatud rassilise eraldatuse poliitikaga.

Pärast Iisraeli välisministri teadet kõik kontaktid katkestada, ütles Kallas neljapäeval, et EL soovib Iisraeliga jätkuvalt konstruktiivseid suhteid hoida.

"Hindan meie dialoogi ja suhtlust ning olen valmis samas vaimus, lugupidavalt ja konstruktiivselt jätkama," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias Iisraeli välisministrile.

Ühtlasi lisas Kallas, et EL toetab endiselt kahe riigi lahendust, ning kordas ühenduse hukkamõistu Iisraeli asundustele Jordani Läänekaldal.

Dear Gideon, as you know, the EU and Israel have a lot that binds us. I value our dialogue and engagement, and I'm open to continue in that spirit, respectfully and constructively. Dialogue is the foundation of diplomacy, especially when differences arise. The EU is always… — Kaja Kallas (@kajakallas) June 18, 2026

Euroopa Liit on kritiseerinud juudiasunduste laiendamist Jordani Läänekaldal, mida peetakse rahvusvahelise õiguse järgi üldiselt ebaseaduslikuks ning takistuseks Iisraeli-Palestiina rahule ja iseseisva Palestiina riigi loomisele.

Mais kehtestas Euroopa Liit sanktsioonid kolmele isikule ja neljale üksusele, kes liidu sõnul vastutasid "tõsiste ja süstemaatiliste inimõiguste rikkumiste eest Jordani Läänekalda palestiinlaste suhtes". Vastusena teatas Sa'ar toona, et Iisrael lükkab selle otsuse resoluutselt tagasi.

Samuti on EL kritiseerinud Iisraeli tegevust Gaza sõjas, rõhutades samas Iisraeli õigust enesekaitsele. Ühenduse 27 liikmesriiki on aga selles küsimuses lõhenenud: osa neist suhtub Iisraeli vägagi kriitiliselt, teised hoiavad aga tihedaid sidemeid.

Neljapäeval süüdistas Sa'ar Kallast, et too käitub Iisraeli riigi suhtes "kinnisideeliselt ja karjuvalt ebaõiglaselt".