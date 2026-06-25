FAZ: Kallas on oma teravate sõnavõttude tõttu jäänud Brüsselis isolatsiooni

Väljaande Brüsseli korrespondent märgib, et Kallast ei saa pidada tippdiplomaadiks, kuna tema sõnavõttudest puhkevad tihti vaidlused.

Möödunud nädalal katkestas Iisraeli välisminister Gideon Sa'ar kõik suhted Kallasega, kuna viimane olevat võrrelnud juudiriigis toimuvat Lõuna-Aafrika kunagise apartheidirežiimiga. Sa'ar teatas sotsiaalmeedias, et suhtluskeeld kehtib, kuni Kallas avalikult oma sõnad tagasi võtab.

FAZ kirjutab, et Kallas ei ole sattunud isolatsiooni mitte ainult Iisraeli, vaid ka Euroopa Liidu poolt.

Väidetavalt sai see alguse eelmise nädala lõpus Euroopa Ülemkogul. Kui Saksamaa liidukantsler Friedrich Merzi küsiti Kallase ja apartheidivõrdluse kohta, reageeris ta järsult. "Ma ei jaga seda sõnavalikut," ütles Merz.

Ka Austria liidukantsler Christian Stocker tegi Kallase suunas märkuse. Ta väitis, et pole tsitaati kuulnud, kuid lisas: "Kui seda on öeldud, on see vastuvõetamatu." Suhteid Iisraeliga ei tohi tema sõnul lõhkuda.

Pole selge, mida Kallas täpselt ütles. Väidetavalt kõlasid tema sõnad mai lõpus Mehhikos toimunud konfidentsiaalsel kohtumisel Mehhiko valitsuse esindajatega. Veebiportaal Euractiv vahendas, et Kallas kirjeldas seal, kui liigutatud ta oli eelmise aasta külastusest Lõuna-Aafrika apartheidimuuseumisse. Kohtumisel osalenute sõnul seostas ta seda sellega, kuidas Iisrael kohtleb palestiinlasi Läänekaldal ja Gaza sektoris.

Ajakirjanikele vastas Kallas, et ei kommenteeri suletud uste taga öeldut – sellest puhkes aga omakorda poleemika, kuna Iisrael luges sealt välja, et Kallas ei eita talle omistatud väidete lausumist ja võtab sellega need sõnad omaks.

Euroopa Liit mõistab hukka Iisraeli asunduspoliitika Läänekaldal ja nõuab, et riik täidaks rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi. Nii on kirjas ka Euroopa Ülemkogu värsketes järeldustes.

Kuigi mõned EL-i riigid jagavad apartheidi-süüdistusi Iisraeli suunal, ei ole liit seda seisukohta ametlikult omaks võtnud. See on tundlik teema ka seetõttu, et Lõuna-Aafrika valitsus on kaevanud Iisraeli Rahvusvahelisse Kohtusse genotsiidisüüdistusega, viidates palestiinlaste süsteemsele rõhumisele apartheidi-mustri järgi. Hagi suhtes puudub EL-il ühtne seisukoht.

Kallas on nii liikmesriikide välisesindaja kui ka Euroopa Komisjoni asepresident. Seetõttu võinuks eeldada, et vähemalt komisjon asub teda toetama. Tegelikult juhtus sel nädalal vastupidine, märkis leht.

Esmaspäeval reisis Vahemere piirkonna eest vastutav volinik Dubravka Šuica Iisraeli. Horvaadist volinik kohtus seal nii välisminister Sa'ariga kui ka president Isaac Herzogiga, enne kui teisipäeval Läänekaldal asuvasse Ramallah'sse edasi sõitis.

Juba see visiit olevat tekitanud Iisraeli suhtes kriitilistes riikides imestust. Brüsselis räägitakse, et komisjon oleks võinud selle juba varem kavandatud reisi või vähemalt kohtumise Sa'ariga ära jätta.

Vähim, mida Šuica pidanuks tegema, on protesteerida kolleegile kehtestatud suhtluskeelu vastu – tema avalikes sõnavõttudes sellest aga juttu ei olnud. EL toetavat Iisraeli õigust julgeolekule, olukord Gazas jäävat äärmiselt murettekitavaks ja illegaalsete asunduste puhul halvenevat olukord veelgi – loetles Šuica pärast kohtumist Sa'ariga, kuid Kallase kohta ei öelnud ta sõnagi.

Sa'ar omakorda kasutas võimalust, et Kallase suunas veel üks torge teha. Ta väitis, et Iisrael soovivat avatud ja ausat dialoogi, kui ta Šuicaga laua taha istus. Kuid dialoog ei saa seisneda selles, "et üks pool dikteerib teisele oma poliitilised seisukohad," rõhutas ta.

Pole teada, kas Šuica tõstatas suletud uste taga Kallase küsimuse. Euroopa Komisjoni pressiesindaja keeldus teisipäeval detaile kommenteerimast. Kulus mitu täpsustavat küsimust, enne kui pressiesindaja ütles FAZ-ile, et komisjon seisab "loomulikult kõigi oma kolleegiumi liikmete taga". Kallase lähikonnas võeti selline reaktsioon vastu nördimusega.

Väidetavalt olevat Šuica pidanud Iisraelis ka läbirääkimisi küsimustes, mis ei kuulu tema pädevusse. Tema vestlused puudutasid väidetavalt EL-i missiooni pikendamist Rafah' piiripunktis – see on aga ühise välis- ja julgeolekupoliitika meede, mis kuulub Kallase portfelli.

Ühe FAZ'iga rääkinud diplomaadi sõnul jätab see kõik mulje, justkui sooviks komisjon saata signaali, et saab välispoliitikas ka Kallaseta hakkama.