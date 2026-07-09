EL kaalub Kallase eestvedamisel piiranguid Iisraeli asundustest pärit kaubale

Euroopa Komisjon pakub välja karmid meetmed, et vähendada importi Jordani Läänekalda ebaseaduslikest Iisraeli asundustest. Need meetmed on osa sel nädalal liikmesriikidele esitatud lahendusvariantidest.

Politicole teadaolevas ja salastatud Euroopa Liidu täitevvõimu dokumendis seisab, et "tõhusam järelevalve võib vähendada kehtivaid eeskirju rikkuvat importi asundustest Euroopa Liitu, ilma et selleks oleks vaja uusi liidu õigusakte".

Kaalutavate lahenduste hulgas on näiteks impordilubade süsteem, kus ebaseaduslikest asundustest pärit kaupade ekspordiks Euroopa Liitu nõutakse eriluba. Samuti arutatakse asundustest pärit kaupade maksustamist tollimaksudega või sealt pärineva impordi täielikku keelamist.

Lahendusvariantide dokumendi koostamist nõudis Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas pärast eelmisel kuul Luksemburgis toimunud välisministrite kohtumist.

Euroopa Komisjon pakkus juba varem välja võimalikud kaubanduspiirangud ja sanktsioonid Iisraeli äärmusmeelsete ministrite suhtes, kuid seni ei ole need liikmesriikide seas vajalikku toetust leidnud.

Iisraeliga sõlmitud kaubanduslepingu täielikuks peatamiseks või üksikute poliitikute suhtes sanktsioonide kehtestamiseks on vaja kõigi 27 liikmesriigi ühehäälset toetust. Tšehhi on aga kinnitanud, et paneb sellistele sammudele veto.

Kuigi Iisraeli ebaseaduslikest asundustest pärit kaupadele ei tohiks Euroopa Liitu eksportimisel kaubandussoodustused laieneda, tunnevad liikmesriigid muret, et puuduliku märgistamise ja järelevalve tõttu võidakse neid soodustusi siiski ära kasutada.

Liidu välisministrid arutavad neid ettepanekuid 13. juulil toimuval Brüsseli tippkohtumisel.

"See on sümboolne samm," ütles üks ettepanekutesse kriitiliselt suhtuv Euroopa Liidu ametnik, kes soovis avameelseks rääkimiseks jääda anonüümseks. "Praegu sümboolsete meetmetega piirduda on liiga vähe ja liiga hilja. Kuna ees ootavad valimised, annab see hoogu retoorikale, mida Iisraeli radikaalsed ministrid soovivadki."

Iisraeli välisminister Gideon Sa'ar teatas juunis, et katkestab apartheidi-teemaliste märkuste tõttu igasuguse suhtluse Kallasega.

Euroopa Liit on kritiseerinud juudiasunduste laiendamist Jordani Läänekaldal, mida peetakse rahvusvahelise õiguse järgi üldiselt ebaseaduslikuks ning takistuseks Iisraeli-Palestiina rahule ja iseseisva Palestiina riigi loomisele.