EISA vuntsis Eesti brändi muutunud maailmale sobivamaks

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) uuendas Eesti brändisüsteemi, muu hulgas kohendati kirjafonti Aino, rahnusümbolit ja brändi värve. EISA andmetel kasutab Eesti disainisüsteemi sadakond ettevõtet.

2017. aastal tutvustas EISA eelkäija EAS Eesti promomaterjale, millest enim tähelepanu sai rahvasuus oksendava siili hüüdnime pälvinud rändrahnumotiiv. Ehkki juba sama aasta lõpuks oli see konkreetne kujutis kõrvale heidetud, on Eesti bränd tänini kasutusel ja äsja tutvustati selle uuendatud versiooni.

EISA brändi ja kampaaniate tiimijuht Eliis Randver ütles ERR-ile, et uuendamisvajadus tulenes asjaolust, et kasutuselolev disainisüsteem püsis alates loomisest üsna ühesugusena, samas kui maailm on vahepeal palju muutunud ja ka rakendused, kus süsteemi kasutatakse, vajavad teistsuguseid lahendusi.

"Eesti brändi disainisüsteemi värskendamise käigus uuendati kõigi oluliste brändielementide kasutusloogikat, väljanägemist ja üleüldist disainikeele stiili, mis visuaalset identiteeti kujundab," sõnas Randver.

Tänapäevastele rakendustele ja lahendustele kohandati nii brändi värve, Eestile unikaalset kirjafonti Aino, värskendati animatsiooni- ja illustratsioonikeelt, täiendati rahnusümboli versioone ja koostati uued brändisüsteemi kasutamise juhised.

Kui kümmekonna aasta eest kulus Eesti brändi loomisele 250 000 eurot, siis nüüd tegi Randveri sõnul tähtsama osa tööst ära EISA meeskond, disainiuuendusele kaasatud agentuuri töötasu oli aga umbes 25 000 eurot.

Ennekõike kasutab Eesti brändi disainisüsteemi EISA ise, olles peamine riigiturundusega tegelev organisatsioon Eestis. See süsteem on EISA-l kasutusel nii ettevõtjatele suunatud teavitustes kui ka kõigis rahvusvahelistes tegevustes, olgu selleks eksporti või investeeringuidtoetavad tegevused, turismiturundus, välistalentide kaasamine või muu.

"Süsteemi kasutajate ring on aga oluliselt laiem, koosnedes peamiselt erinevatest avaliku sektori asutustest, erialaliitudest ja katuseorganisatsioonidest. Organisatsioone, kes moel või teisel disainisüsteemi ja selle tööriistu kasutavad, on Eestis hinnanguliselt kindlasti sadakond või enam," ütles Randver.

Katsed Eestile ühtset brändi luua on ühiskonnas alati kirgi tekitanud. 2002. aastal tuldi avalikkuse ette Eesti rahvusvaheliseks turundamiseks mõeldud loosungiga "Welcome to Estonia", mille puhul tekitas palju kriitikat nii selle hind - 13 miljonit krooni, kui ka disain.