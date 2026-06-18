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22:33

Tallinnas algasid Euroopa Discgolfi Festivali individuaalvõistlused

22:13

Lehis jõudis vehklemise EM-il teist aastat järjest finaali Uuendatud

22:05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:38

Neuer jätab pärast MM-i Saksamaa koondisega lõplikult hüvasti

21:25

AKI hinnangul on Treimann-Legranti veebileht omaalgatuslik karistusregister

21:22

Järva-Jaanis kerkib kaubanduskeskus muistse kalmistu peale

21:22

Reedel on sooja kuni 24 kraadi

21:21

ERR Brüsselis: USA sõjalist abi Euroopas ei saa kiirkorras asendada

21:02

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

20:50

Vance noomis Iisraeli poliitikuid USA-Iraani leppe kritiseerimise eest

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20:30

Ukraina korraldas Moskvale sõja seni suurima rünnaku Uuendatud

15:10

Iisrael katkestab suhtluse Kaja Kallasega Uuendatud

09:40

Kallas: Reformierakond ei ole enam minu erakond

17.06

Sõja 1575. päev:CBS: Venemaal võib tekkida puudus S-300 õhutõrjerakettidest Uuendatud

13:58

Eesti olümpiakomitee presidendiks valiti Erich Teigamägi Uuendatud

17.06

Allikas: bensiinipuuduses vaevlev Venemaa pööras pilgu Aasia kütuseturu poole

08:05

Inglismaa teenis kuue väravaga mängus kolm võidupunkti Uuendatud

08:58

Tallinnas muutub liikluskorraldus mitmel olulisel teelõigul

17.06

Telegraph: Iraani kõrgeimat juhti ootavad ees rasked ajad

06:59

Riik karmistab suhtumist inimeste ähvardamisse

ilmateade

SPORT

22:33

Tallinnas algasid Euroopa Discgolfi Festivali individuaalvõistlused

22:13

Lehis jõudis vehklemise EM-il teist aastat järjest finaali Uuendatud

21:38

Neuer jätab pärast MM-i Saksamaa koondisega lõplikult hüvasti

21:02

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

loe: kultuur

15:51

Kultuuriministeerium tõstab kultuuristipendiumi suuruse 2300 eurolt 10 000 euroni

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Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

14:11

Loomingu Raamatukogus ilmus Lilli Luugi lühiproosakogu "Lühike sõjaajalugu"

14:04

Heliloojate liidu juhina jätkab Märt-Matis Lill

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"Terevisioon" paneb hooajale punkti Raplas

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Richard-Erik Järvi: "Lelulugu 5" on film, mida see frantsiis vajas

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Olle Mirme: ei ole kaugel päev, mil virtuaalnäitlejad saavad kuulsaks

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Järva-Jaani pood kerkib osaliselt vanale kalmistule

18:35

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Päevakaja (18.06.2026 18:00:00)

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Paljud Tartu põhikoolilõpetajad püsivad gümnaasiumikoha ootel

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12:25

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