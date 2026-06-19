Pärnus algas 31. kunstisuve festival

Näituse kuraatorid Marian ja Jan Leo Grau on võtnud fookusesse graafika. Kuraatorite sõnul on tänavune Pärnu kunstisuve festival mitmekülgne, pannes kokku nii põnevad pärlid ajaloost kui ka nüüdisaegse ja värskema graafika.

"Kunstnike majja oleme sisse seadnud 13 autori osalusel ühe näituse, mis avab Eesti graafika hetkearenguid ja tutvustab viimase kahe aasta jooksul valminud teoseid. Samas uurime ka näitustega graafika piiripealseid kompamisi. Näiteks Avangard galeriis näeb Mare Vindi, Katrin Pihle ja Kristi Kongi ühisnäitust, kus graafika ja maalikunst omavahel põimuvad. Kunstnike Maja pisikeses projektiruumis tuleb Eesti võib-olla kõige suurema graafikameistri Raul Meele isiknäitus, kus on ka väljas tema kõige värskem looming," lausus Marian Grau.

"Pärnu kontserdimajas avame juba teist aastat suvepealinna graafikaoksjoni näituse, kuhu oleme kokku kogunud aasta jooksul Eesti graafikakullafondi. Siin on väga unikaalseid ja põnevaid ainueksemplare, aga ka tõelisi pärleid," lisas ta.