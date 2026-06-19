Tänavu lõpetab gümnaasiumi rohkem kui 9000 noort

Tänavu lõpetab üle Eesti gümnaasiumi rohkem kui 9000 noort. Tallinna Mustamäe gümnaasiumis lõpetab neist 46. Gümnaasiumi direktori Marika Randma sõnul on noortel tulevikuks valikuid palju.

"Väga paljud noormehed plaanivad kohe sügisel kaitseväkke minna. See lend on ka selle poolest eriline, et siin on väga palju noori andekaid sportlasi, aga on ka tulevasi spordiajakirjanikke, ajaloolasi, õpetajaid," ütles Randma.

Mustamäe gümnaasiumi lõpetajate meeleolu oli ülev. On nii neid, kes on juba oma edasistes plaanides üsna kindlad, kui ka neid, kes veel ei tea, mida tulevik toob.