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MKM-i töö ja võrdsuse asekantsleriks saab Hedi Arukase

Eesti
Hedi Arukase
Hedi Arukase Autor/allikas: Siseministeerium
Eesti

Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus valis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi töö ja võrdsuse asekantsleriks praegu siseministeeriumi elanikkonnakaitse osakonda juhtiva Hedi Arukase.

Asekantsleri vastutusalasse kuuluvad töö- ja võrdsuspoliitika küsimused, et toetada tööturu arengut, edendada tööohutust ning inimeste võrdseid võimalusi tööelus osalemiseks. 

"Töö- ja võrdsusteemades on Eesti tööpõld lai. Minu arvates on hästi oluline, et teadvustaksime tervikuna, kui suurt väärtust saame riigi majandusele ja ka julgeolekule tagada toimiva tööturuga, kus nõudlus ja pakkumine on tasakaalus. Meil on olemas väga head võimalused, et päriselt mõista, millised on tänased, aga ka tuleviku vajadused," lausus Arukase.  

Avaliku sektori kogemust on Arukasel nii kohtusüsteemist kui ka sisejulgeoleku, elanikkonnakaitse ja kriisivalmiduse poliitikakujundamises.

Ühtlasi on ta juhtinud ohuteavituse arendamist ning osalenud kriisiinfotelefoni loomise ja käivitamise projektis, lükanud käima vabatahtlike portaali arendamise ning arendanud valdkondlikku rahvusvahelist suhtlust ja juhtinud olulisi õigusmuudatusi. 

Kõrghariduse sai Arukase Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ning teise kõrghariduse omandas muutuste juhtimise valdkonnas.

Arukase alustab töö ja võrdsuse asekantslerina 1. septembril 2026. 

Toimetaja: Karin Koppel

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