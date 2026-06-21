Prahas toimus meeleavaldus avalik-õigusliku meedia rahastuse muudatuse vastu

Meeleavaldus toimus päev enne seda, kui avalik-õigusliku Tšehhi Televisiooni ja Tšehhi Raadio töötajad plaanivad rahastamismuudatuste vastu streikida. Streigi tõttu on häiritud saatekava, kuid kanalid jäävad eetrisse.

Tšehhi peaminister Andrej Babiši erakonna ANO juhitav valitsus otsustas eelmisel nädalal kaotada ringhäälingutasud, mis on avalik-õigusliku televisiooni ja raadio peamine sissetulekuallikas.

Valitsuse väitel ei soovi enamik elanikkonnast maksta majapidamistele ja ettevõtetele kehtestatud tasusid, mistõttu hakatakse edaspidi avalik-õiguslikku meediat rahastama riigieelarvest. Kriitikute sõnul oleks see rünnak meedia sõltumatuse vastu.

Muudatused toovad kaasa 15-protsendilise eelarvekärpe

"Meedia ei kuulu poliitikasse," ütles meeleavalduse korraldanud rühmituse Miljon Hetke esindaja Mikuláš Minář rongkäigu alguses kogunenud rahvahulgale.

Rongkäigu marsruuti lühendati Euroopat tabanud kuumalaine tõttu.

Uudisteagentuuri CTK hinnangul osalesid meeleavaldusel tuhanded inimesed, kes suundusid läbi linnaosade Tšehhi Televisiooni hoone poole ja kandsid plakateid kirjaga "Käed eemale avalik-õiguslikust meediast!".

Valitsuse kavandatavad muudatused langetavad rahastuse tagasi aastate 2008–2024 tasemele. See tähendaks 15-protsendilist eelarvekärbet. Eelmine valitsus tõstis 2025. aastal tasusid.

Tšehhi Televisiooni juht hoiatas sel nädalal, et muudatus võib kaasa tuua 300–500 inimese koondamise telekanali 2900 töötaja seast.

Tšehhi valitsus on sageli teravalt kritiseerinud nii avalik-õiguslikku kui ka sõltumatut erameediat, mida võimuerakonnad peavad erapoolikuks. Samas kinnitas valitsus, et kavandatavad muudatused ei ohusta Tšehhi Televisiooni ega Tšehhi Raadio sõltumatust.