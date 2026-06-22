Vahendajariikide sõnul tehti USA ja Iraani kõnelustel edusamme

Vahendajariigid Pakistan ja Katar teatasid, et USA ja Iraani kõneluste esimeses voorus tehti edusamme. Väidetavalt leppisid Ühendriigid ja Iraan kokku sideliini loomises, et vältida intsidente Hormuzi väinas.

Kuigi USA esialgne eesmärk oli keskenduda Iraani tuumaprogrammile, siis viimaste päevade sündmused on suunanud tähelepanu Liibanoni konfliktile. Iraani toetatud Hezbollah' ja Iisraeli vahelised kokkupõrked on viimase nädala jooksul ägenenud ning ähvardavad nurjata eelmisel nädalal saavutatud kokkuleppe, vahendas The Wall Street Journal.

Pakistani ja Katari viimane teade avaldati esmaspäeva varahommikul. Varem oli USA president Donald Trump ähvardanud Iraani, süüdistades islamiriiki Liibanonis tegutseva Hezbollah' toetamises."

Iraani riigimeedia teatel lahkus Iraani delegatsioon pärast Trumpi ähvardusi kõnelustelt. Pakistani ja Katari ametnikud jätkasid aga vahendustegevust.

Esmaspäeval teatasid Katar ja Pakistan, et Ühendriigid ja Iraan leppisid kokku sideliini loomises, et vältida intsidente Hormuzi väinas. Iraani ja Ühendriikide tehnilised kõnelused jätkuvad sel nädalal Šveitsis.

Väidetavalt leppisid Iraan ja Ühendriigid ühtlasi kokku ühise koordineerimisüksuse loomises, et vältida konflikti eskaleerumist Liibanonis. Iraan on juba teatanud, et Hormuzi väina täielik avamine sõltub Liibanoni relvarahu püsimisest

Telekanali Fox News teatel ütles Trump, et rääkis möödunud laupäeva õhtul Iraani ametnikega ning hoiatas neid Hormuzi väina sulgemise eest.

"Kui te selle sulgete, siis ei ole teil enam riiki. Te ei jõua isegi oma kuradi riiki tagasi," tsiteeris Fox News Trumpi sõnu.

USA asepresident JD Vance võttis pärast esimest kõnelustevooru siiski optimistlikuma hoiaku. Vance'i sõnul on USA valmis suhteid Iraaniga parandama, kui Teheran loobub piirkonda destabiliseerivast tegevusest.