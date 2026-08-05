Eesti ja Rootsi allkirjastasid vanglarendi koostöömemorandumi
Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta ning Rootsi vanglateenistuse peadirektor Rikard Jermsten kirjutasid kolmapäeval alla Eesti ja Rootsi vanglarendi koostöömemorandumile.
Allkirjastamisel osalesid ka vanglateenistuse juht Rait Kuuse ja Rootsi vanglateenistuse üksuse juht Niklas Bellström.
Koostöömemorandum sisaldab kokkuleppeid praktiliste erisuste kohta, mis puudutavad Rootsi kinnipeetavate igapäevaelu Tartu vanglas, sealhulgas nikotiinitoodete kasutamist, kambritingimusi, riietust ja infokanaleid.
Video allkirjastamisest ja sellele järgnenud pressikonverentsist.
Toimetaja: Aleksander Krjukov