Ajateenistusse pääseb sel suvel ainult 700 noort

13. juulil alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist, teatas kaitseressursside amet (KRA) neljapäeval.

KRA peadirektori Anu Rannaveski sõnul on viimastel suvekutsetel täheldatud noorte suurt huvi ajateenistuse vastu ja tänavune aasta oleks esimest korda saanud kutsuda kõik ajateenijad teenistusse omal soovil. "Vaheaasta seadis sellele oma piirid ja umbes 1500 noort jäi paraku ukse taha. Püüame omalt poolt leida neile noortele sobiva uue aja ning olla ajateenistusse kutsumisel nende suhtes paindlikumad," ütles Rannaveski. Tema sõnul võetakse järgmisest aastast taas vastu tavapärane arv ajateenijaid.

Tänavune vaheaasta on mõeldud kaitseväes tegevväelastele põhjalikuma täiend- ja väljaõppe andmiseks, et nad järgmistel aastatel saaks uued oskused ka ajateenijatele selgeks õpetada.

"Selleks, et saaksime valmistuda järgmise aasta lahingvalveks ja tegevväelased saaksid õppida kasutama uusi võimeid, saime tänavu suvel vastu võtta vähem ajateenijaid. Tiheda konkursi tulemusel pidime tegema valiku ning eelistasime neid noori, kes nägid oma tulevikku tegevväelasena või ohvitseriõppes Kaitseväe Akadeemias," selgitas Rannaveski.

Juulis ajateenistusse suunduvad noored hakkavad saama sõjaväelist väljaõpet küberväejuhatuses, erioperatsioonide väejuhatuses, suurtükiväerügemendis, diviisi luurepataljonis, mereväes, sõjaväepolitsei vahipataljonis, diviisi logistikapataljonis, staabi- ja sidepataljonis, diviisi 1. ja 2. jalaväebrigaadis ning lisaks ka õhuväes.

Üle 22 aasta alustavad noormehed ja üks neiu ajateenistust Eesti õhuväe õhukaitsedivisjonis, teatas KRA. Ajateenijaid ootab ees põhjalik väljaõpe, milles ühendatakse tipptehnoloogia ja tugev meeskonnatöö.

"Õhukaitsedivisjonis teenimine ei ole tavaline jalaväekursus. Ajateenijad hakkavad õppima kasutama ja opereerima maailma üht kõige võimekamat keskmaa õhutõrjesüsteemi IRIS-T SLM. See tähendab, et lisaks füüsilisele vastupidavusele vajame nende teravat mõistust ja tehnilist täpsust," ütles õhuväe õhukaitsedivisjoni ülem major Kaarel Piirisalu.

IRIS-T SLM keskmaa õhukaitsesüsteem on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 km kaugusel ja kuni 20 km kõrgusel. Sellega piiravad õhukaitsedivisjoni raketieskadrillid vastase õhuründevahendite tegevusvabadust. IRIS-T õhutõrjeraketisüsteemid on kiiresti ümberpaigutatavad, mis võimaldab reageerida olukorra muutumisele ja hetkevajadustele.