X!

Ajateenistusse pääseb sel suvel ainult 700 noort

Eesti
Eestisse jõudsid õhutõrjesüsteemid IRIS-T
Eestisse jõudsid õhutõrjesüsteemid IRIS-T Autor/allikas: n-srs/OR-4 Maria Tammeaid
Eesti

Järgmisel nädalal alustavad ajateenistust uued noored kutsealused, kuid sel suvel pääseb kaitseväkke tavapärasest kolm korda vähem noori. Tegevkaitseväelaste väljaõppe uuendamiseks piiratakse tänavu ajateenijate vastuvõttu.

13. juulil alustab ajateenistust üle 700 noore, nende seas 32 naist, teatas kaitseressursside amet (KRA) neljapäeval.

KRA peadirektori Anu Rannaveski sõnul on viimastel suvekutsetel täheldatud noorte suurt huvi ajateenistuse vastu ja tänavune aasta oleks esimest korda saanud kutsuda kõik ajateenijad teenistusse omal soovil. "Vaheaasta seadis sellele oma piirid ja umbes 1500 noort jäi paraku ukse taha. Püüame omalt poolt leida neile noortele sobiva uue aja ning olla ajateenistusse kutsumisel nende suhtes paindlikumad," ütles Rannaveski. Tema sõnul võetakse järgmisest aastast taas vastu tavapärane arv ajateenijaid.

Tänavune vaheaasta on mõeldud kaitseväes tegevväelastele põhjalikuma täiend- ja väljaõppe andmiseks, et nad järgmistel aastatel saaks uued oskused ka ajateenijatele selgeks õpetada.

"Selleks, et saaksime valmistuda järgmise aasta lahingvalveks ja tegevväelased saaksid õppida kasutama uusi võimeid, saime tänavu suvel vastu võtta vähem ajateenijaid. Tiheda konkursi tulemusel pidime tegema valiku ning eelistasime neid noori, kes nägid oma tulevikku tegevväelasena või ohvitseriõppes Kaitseväe Akadeemias," selgitas Rannaveski.

Juulis ajateenistusse suunduvad noored hakkavad saama sõjaväelist väljaõpet küberväejuhatuses, erioperatsioonide väejuhatuses, suurtükiväerügemendis, diviisi luurepataljonis, mereväes, sõjaväepolitsei vahipataljonis, diviisi logistikapataljonis, staabi- ja sidepataljonis, diviisi 1. ja 2. jalaväebrigaadis ning lisaks ka õhuväes.

Üle 22 aasta alustavad noormehed ja üks neiu ajateenistust Eesti õhuväe õhukaitsedivisjonis, teatas KRA. Ajateenijaid ootab ees põhjalik väljaõpe, milles ühendatakse tipptehnoloogia ja tugev meeskonnatöö.

"Õhukaitsedivisjonis teenimine ei ole tavaline jalaväekursus. Ajateenijad hakkavad õppima kasutama ja opereerima maailma üht kõige võimekamat keskmaa õhutõrjesüsteemi IRIS-T SLM. See tähendab, et lisaks füüsilisele vastupidavusele vajame nende teravat mõistust ja tehnilist täpsust," ütles õhuväe õhukaitsedivisjoni ülem major Kaarel Piirisalu.

IRIS-T SLM keskmaa õhukaitsesüsteem on mõeldud eelkõige vastase lennukite, kopterite ja tiibrakettide hävitamiseks kuni 40 km kaugusel ja kuni 20 km kõrgusel. Sellega piiravad õhukaitsedivisjoni raketieskadrillid vastase õhuründevahendite tegevusvabadust. IRIS-T õhutõrjeraketisüsteemid on kiiresti ümberpaigutatavad, mis võimaldab reageerida olukorra muutumisele ja hetkevajadustele.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

teel finaali poole

palju head muusikat

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

11:40

Griezmann täidab klubi vahetades oma suure unistuse

11:39

Kohus hakkab vaigistusdirektiivi tõttu Magnumi ja Äripäeva asja uuesti arutama

11:36

Nädalavahetusel toimuv Tagaranna kirjanduspäev ühendab ajad ja põlvkonnad

11:32

Gout Gout tõmbab vigastuse tõttu hooajale joone alla

11:28

Naftagigantide rekordkasumid tekitavad USA-s poliitilisi pingeid

11:20

Tõru Kannimäe: "Morten" võeti Tšehhis väga hästi vastu

11:15

Valitsus toetab Ukraina sõjapõgenike ajutise kaitse pikendamist

11:13

Mattias Naan: mind ilgelt häirib meestevaheline tögamine

10:59

Itaalia tahab rohereeglite nõrgendamist EL-i uues eelarves

10:59

Epp Jalakas: Eestis puudub kehalise võimekuse hindamise tervikpilt

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

08.07

Eestimaa südamesse kerkib uus tankla, riik ehitab maantee sellest eemale

08.07

Trump: Iraani relvarahu on läbi Uuendatud

08.07

Ekspertide sõnul pidanuks ülikoolikorvpall Kerr Kriisast miljonäri tegema

08.07

Sõja 1596. päev: Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast Uuendatud

08.07

Suuremate hooldekodude kasum ulatub miljonitesse

08.07

Evelin Võigemast: looduse poolt olen saanud plussmärgilise maailmanägemise

09:14

Ukraina andis lööke Venemaa naftabaaside pihta Uuendatud

07.07

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

08.07

USA advokaat Kriisa süüdistusest: prokuratuuri tõendite tugevust on vara hinnata

08.07

Trump: USA annab Ukrainale õiguse toota Patriot rakette

ilmateade

SPORT

11:40

Griezmann täidab klubi vahetades oma suure unistuse

11:32

Gout Gout tõmbab vigastuse tõttu hooajale joone alla

10:58

Prantsusmaa peatreener: peame rünnakul veel efektiivsemad olema

10:29

Daniil Glinka langes USA-s avaringis välja

loe: kultuur

11:36

Nädalavahetusel toimuv Tagaranna kirjanduspäev ühendab ajad ja põlvkonnad

11:20

Tõru Kannimäe: "Morten" võeti Tšehhis väga hästi vastu

09:52

Arhitektuurimuuseum kuulutas välja Veneetsia arhitektuuribiennaali konkursi

09:28

Kiwanoid avaldas viienda albumi "Ghost Nonius"

loe: eeter

11:20

Tõru Kannimäe: "Morten" võeti Tšehhis väga hästi vastu

11:13

Mattias Naan: mind ilgelt häirib meestevaheline tögamine

10:21

Maarja Meriste-Kivi: noorelt emaks saamine suunas mind juuksuriameti juurde

09:45

Tänavakunstnik S-Boy loob virtuaalprillide abil hiiglasliku seinamaalingu

Raadiouudised

09:45

Tartu jätkab riigiga kohtuvõitlust hooldereformi kulude hüvitamiseks

09:40

Mitmel pool sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (09.07.2026 09:00:00)

08.07

Sellest sügisest peavad kõik põhikoolilõpetajad haridusteed jätkama

08.07

Siseminister teeb ettepaneku soetada politseile viis uut kopterit

08.07

Päevakaja (08.07.2026 18:00:00)

08.07

Raadiouudised (08.07.2026 15:00:00)

08.07

KOV hoiab Valga-Valka bussiliini käigus omavahenditest, edasiseks otsitakse rahastust

08.07

Raadiouudised (08.07.2026 12:00:00)

08.07

Spetsialistid: Kriisat puudutava kohtuasja tugevus selgub menetluse käigus

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo