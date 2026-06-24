Hegseth vallandas Ukraina abi eest vastutanud neljatärnikindrali

Ühendriikide Euroopa ja Aafrika armee (USAREUR-AF) ülem kindral Christopher Donahue, kes mängis võtmerolli Ukraina toetamisel, lahkub teenistusest ennetähtaegselt, vahendas portaal Unian kolmapäeval ärilehte Financial Times, mille kohaselt on tegu USA kaitseministri Pete Hegsethi läbiviidavast ulatuslikust personalipuhastusest.

Donahue peaks peagi teatama oma pensionile jäämisest ja lõpetama ametlikult sõjaväeteenistuse juulis.

Donahue lahkumisest teatas esimesena väljaanne The Atlantic, märkis USA meediakanal CBS.

Donahue on juba andnud sisse oma lahkumispaberid, ütles mitu olukorraga kursis olevat allikat.

Tegemist on järjekordse kõrge sõjaväelasega, kes on USA vabariiklasest presidendi Donald Trumpi teise ametiaja jooksul ametist lahkunud või pidanud lahkuma.

Viimastel aastatel mängis Donahue tähtsat rolli USA sõjalise toetuse koordineerimisel Ukrainale sõjas Venemaa vastu. Tema väljavahetamise põhjuseid pole ametlikult avalikustatud, märkis leht.

Mitu allikat ütles uudistekanalile CBS News, et Donahue teenis ära Hegsethi viha.

USA armee kinnitas avalduses, et Donahue annab juhtimise üle 2. juulil, tema asetäitja kindralmajor Christopher Norrie võtab kindrali kohused üle.

Samal ajal märgib Financial Times, et Hegseth on korduvalt kritiseerinud eelmise riigipea, demokraadist Joe Bideni administratsiooni tegevust USA üksuste kaootilise väljaviimise ajal Afganistanist ja algatas nende sündmuste uurimise.

Neljatärnikindral ja arvukate lahinguüksuste veteran Donahue teenis Iraagis, Süürias ja teistes konfliktitsoonides.

Donahue on maineka sõjaväeakadeemia West Point vilistlane, eriüksuse Delta endine ülem ja 82. õhudiviisi endine ülem.

Donahue tegi ajalugu viimase Ameerika sõdurina, kes lahkus Afganistanist USA väeüksuste väljaviimise ajal 2021. aastal. Järgmisel aastal võttis ta ühe esimeste USA Euroopas viibivate kõrgete sõjaväelaste seas üle Ukraina relvajõudude abistamise küsimuse.

Ta mängis ühtlasi märgilist rolli ukrainlastele nõu andmisel, mis võimaldasid neil paremini hakkama saada Venemaa agressioonisõja esimesel aastal, märkis CBS.

Pikalt arvati, et 56-aastasest Donahuest võib lõpuks saada USA armee kindralstaabi ülem ning ta jääb sõjaväe teenistusse veel pikkadeks aastateks, ütlesid allikad CBS Newsile.

Uudised tema eelseisvast lahkumisest on suur hoop paljudele sõjaväelastele, kes on kaua aega Donahued kõrges hinnas pidanud.

Nii ekspresident Barack Obama kui Trumpi esimese ametiaja jooksul presidendi erisaadik Islamiriigi vastase koalitsiooni juures Brett McGurk rääkis CBS Newsile Donahue väärtusest tippsõjaväelasena.

"Vähe on inimesi, keda tuleks pidada vastutavamaks IS-i alistamise eest kui Chris Donahue. Ta on oma põlvkonna kõige mõjukamate komandöride hulgas," sõnas McGurk.

Armee erukindral Tony Thomas, kes oli varem USA eriüksuste väejuhatuse ülem ütles Donahue kohta järgmist:

"Põlvkondadevaheline juht. Üks parimatest parimaid eales," vahendas CBS Thomase sõnu.

CBS News esitas ühtasi armeele palve olukorda kommenteerida.