Hegseth vallandas USA mereväeministri

Phelani lahkumisest teatas Pentagoni pressiesindaja Sean Parnell. Ta lisas, et praegune asekaitseminister Hung Cao saab mereväeministri kohusetäitjaks.

Mereväeministeerium kuulub Pentagoni haldusalasse, mida juhib USA kaitseminister. Viimane muudatus toimub ajal, mil USA sõjavägi jõustab ulatuslikku mereväeblokaadi Iraani vastu.

Allikate teatel vallandas Hegseth Phelani, kuna leidis, et mereväeminister ei vii Trumpi administratsiooni laevaehitusprogrammi piisavalt kiiresti ellu. Üks kõrge ametnik kinnitas, et Trump toetas Hegsethi hinnangut, et mereväe juhtkonnas on vaja teha ümberkorraldusi.

Allikate teatel sai Phelan Trumpiga hästi läbi ning vestles temaga regulaarselt. Allikate teatel olid Pentagoni juhid möödunud sügisel pahased, kuna Phelan pöördus moodsa lahingulaeva ideega otse Trumpi poole.

Phelani vallandamine oli nüüd Hegsethi järjekordne puhastusaktsioon Pentagoni kõrgeimate ametnike seas. Kaitseminister on vallandanud kümneid tippametnikke, sealhulgas USA maavägede staabiülema.