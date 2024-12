USA senat kiitis heaks Afganistanist lahkumisega seotud kindrali edutamise

Oklahomast valitud senaator Markwayne Mullin oli alates novembrist takistanud Donahue ülendamist neljatärnikindraliks ja USA vägede juhatajaks Euroopas osana suuremast paketist sõjaväelastele kõrgemate auastmete andmisel.

Valitud president Donald Trump ja tema vabariiklastest liitlased on kritiseerinud USA vägede kiirustatud väljaviimist Afganistanist 2021. aastal ja lubanud selle eest vastutavaid sõjaväejuhte karistada. Trump ütles augustis oma valimiskampaania ajal, et palub iga kõrgema ametniku tagasiastumist, kes on osaline "Afganistani õnnetuses".

Senat kinnitas Donahue esmaspäeval ühehäälselt osana president Joe Bideni suuremast sõjaliste edutamiste paketist. Senati reeglite kohaselt võib ka üks seadusandja kandidaatide edutamise peatada isegi siis, kui ülejäänud 99 otsust pooldavad.

Donahue juhtis USA vägede Afganistanist lahkumise ajal kindralmajori auastmes relvajõudude 82. õhudessantdiviisi ja oli viimane Ameerika Ühendriikide sõjaväelane, kes riigist lahkus, kui USA väed sealt 2021. aasta augusti lõpus välja viidi.

Ehkki Afganistanist väljuvale viimasele transpordilennule C-17 sammuv Donahue on saanud USA kaootilise lahkumise sünonüümiks, nähakse teda sõjaväes kui üht andekamat armeejuhti.

Bideni poolt täiskindrali auastme saanud Donahue määratakse USA relvajõudude juhatajaks Euroopas ja Aafrikas.