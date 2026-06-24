Võrumaal osales vikatiga niitmise võistlusel 30 osalejat

Võrumaal peeti jaanipäeval käsitsi heinaniitmise võistlust. See on Eesti vanim ja kõige legendaarsem vikatiga niitmise üritus. Vikatite välkuma panemine pole siiski ainult suvine meelelahutus, vaid soov on nii ka elus hoida ühte väga vana oskust.

Siin Plaanil on olnud pikka aega traditsioon, et jaanipäeval tõmmatakse kummikud jalga ja hakatakse võidu peale heina niitma. Võitja ei ole mitte see, kes niidab kõige kiiremini, vaid see, kes niidab kõige kvaliteetsemalt.

Loosi teel sai iga võistleja endale platsi, kust pikaks kasvanud hein tuli oma parimaid oskusi rakendades vikatiga maha niita.

Vihmasest ilmast hoolimata sündis tänavu võistluse uus osalusrekord - vikatiga niitmises soovis end proovile panna 30 inimest.

"Esialgu oli tunne, et kes see 24. juunil niitma tuleb. Tolle aja mentaliteet oli nii, et on väike hägune hommik. Aga esimene kord tuli vist kuus või seitse ja nii ta on kasvanud," ütles võistluse idee autor Sulev Kraam.

Kraam lisas, et märja heinaga on alati parem niita.

Plaani käsitsi heinaniitmisvõistlus toimus tänavu 28. korda.