Ryanair loobus vanematelt laste kõrval istumise eest lisatasu nõudmisest

Ryanair muutis vastumeelselt oma istekohtade poliitikat ja lubab edaspidi vanematel istuda oma väikelaste kõrval ilma broneerimistasuta.

Lastega reisivatele täiskasvanutele, kes ei soovi koha eest juurde maksta, määratakse edaspidi tasuta istekoht pärast lennule registreerimist. Ryanairi sõnul on see tavapärane praktika enamikus Euroopa lennufirmades. Tasuta kohad hakkavad paiknema lennuki tagaosas.

Ryanairi juht Michael O'Leary sõnas, et ettevõte "kohandub vastumeelselt selle valdkonna standardiga", ent rõhutas, et nende senine poliitika oli seadustega täielikus kooskõlas ja pakkus peredele "kindlustunnet".

Muudatus järgnes Ühendkuningriigi Konkurentsi- ja Turuameti (CMA) uurimise alustamisele, kas ettevõtte poliitika on tarbijakaitseseadustega kooskõlas. CMA märkis, et kontrollib lennufirma uue istmepoliitika vastavust seadustele ning uurimine jätkub.

Varasema Ryanairi poliitika kohaselt pidi lastega reisiv täiskasvanu maksma ühe istekoha reserveerimise eest, kuid sai valida tasuta istekohad enda kõrval kuni neljale lapsele. CMA teatel ulatus ühe koha broneerimise tasu tavaliselt kaheksa naelani.

Toona märkis tarbijakaitseamet, et uurib, kas lennufirma "lähenemine kohtade broneerimisele võib tähendada, et vanemad peavad maksma lennufirma kohustuste täitmise eest seoses laste ohutuse ja puuetega reisijatega".

Ühtlasi lisas amet, et teised lennufirmad pakuvad võimalust lapsel istuda vanema või eestkostja kõrvale tasuta või määravad broneerimise ajal istekohad automaatselt üksteise kõrvale.

Esialgu ettevõte vaidlustas konkurentsiameti väited.

Ryanair teatas, et lastega reisivad täiskasvanud maksavad küll ühe istekoha broneerimise eest, "kuid võivad sama broneeringu raames valida kuni neljale lapsele tasuta istekohad enda kõrval".

"See tähendab, et lastega reisivad vanemad maksavad vaid ühe (täiskasvanu) broneeritud istekoha eest, kuid nelja koos nendega reisiva lapse istekoha eest nad ei maksa," lisas lennufirma.

Pärast muudatusest teatamist märkis Ryanair, et ettevõtte varasem poliitika peredele broneerimise hetkel kindlustunnet istekohtade osas, mida reisijad ka kõrgelt hindasid. Lennufirma täpsustas, et "tasuta vanemate istekohad" asuvad nüüd lennuki tagaosas, kuna eesmised read on enamasti broneeritud.

"Väike poliitika muudatus" jõustus neljapäeval, teatas ettevõte ja rõhutas, et see nende tulusid ei mõjuta.

O'Leary kritiseeris CMA-d senisele peredele mõeldud istekohtade poliitika ründamise eest, väites, et reisijad on selle "üldiselt omaks võtnud kui Euroopa kõige progressiivsema ja läbipaistvama".

"Selle asemel, et edendada konkurentsi ja pakkuda tarbijatele odavamaid pileteid, on CMA võtnud oma missiooniks sundida Ryanairi rakendama vähem läbipaistvat ja tarbijavaenulikumat pereistekohtade poliitikat, mida kasutab enamik teisi lennufirmasid – lihtsalt seepärast, et see on valdkonna standard," sõnas ta.

CMA pressiesindaja vastas omakorda, et kontrollib, kas Ryanairi istmepoliitika vastab nüüd seadustele.

"Kui see vastab tõele, on tegemist võiduga perede jaoks – kes ei pea enam laste kõrval istumise eest maksma – ning see tõestab meie uute volituste mõju. Kuid see ei muuda tõsiasja, et pered on seni pidanud "kohustuslike perekohtade" eest maksma. Uurimine jätkub," edastas pressiesindaja.