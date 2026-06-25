X!

Ryanair loobus vanematelt laste kõrval istumise eest lisatasu nõudmisest

Välismaa
Ryanairi lennuk.
Ryanairi lennuk. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Välismaa

Ryanair muutis vastumeelselt oma istekohtade poliitikat ja lubab edaspidi vanematel istuda oma väikelaste kõrval ilma broneerimistasuta.

Lastega reisivatele täiskasvanutele, kes ei soovi koha eest juurde maksta, määratakse edaspidi tasuta istekoht pärast lennule registreerimist. Ryanairi sõnul on see tavapärane praktika enamikus Euroopa lennufirmades. Tasuta kohad hakkavad paiknema lennuki tagaosas.

Ryanairi juht Michael O'Leary sõnas, et ettevõte "kohandub vastumeelselt selle valdkonna standardiga", ent rõhutas, et nende senine poliitika oli seadustega täielikus kooskõlas ja pakkus peredele "kindlustunnet".

Muudatus järgnes Ühendkuningriigi Konkurentsi- ja Turuameti (CMA) uurimise alustamisele, kas ettevõtte poliitika on tarbijakaitseseadustega kooskõlas. CMA märkis, et kontrollib lennufirma uue istmepoliitika vastavust seadustele ning uurimine jätkub.

Varasema Ryanairi poliitika kohaselt pidi lastega reisiv täiskasvanu maksma ühe istekoha reserveerimise eest, kuid sai valida tasuta istekohad enda kõrval kuni neljale lapsele. CMA teatel ulatus ühe koha broneerimise tasu tavaliselt kaheksa naelani.

Toona märkis tarbijakaitseamet, et uurib, kas lennufirma "lähenemine kohtade broneerimisele võib tähendada, et vanemad peavad maksma lennufirma kohustuste täitmise eest seoses laste ohutuse ja puuetega reisijatega".

Ühtlasi lisas amet, et teised lennufirmad pakuvad võimalust lapsel istuda vanema või eestkostja kõrvale tasuta või määravad broneerimise ajal istekohad automaatselt üksteise kõrvale.

Esialgu ettevõte vaidlustas konkurentsiameti väited.

Ryanair teatas, et lastega reisivad täiskasvanud maksavad küll ühe istekoha broneerimise eest, "kuid võivad sama broneeringu raames valida kuni neljale lapsele tasuta istekohad enda kõrval".

"See tähendab, et lastega reisivad vanemad maksavad vaid ühe (täiskasvanu) broneeritud istekoha eest, kuid nelja koos nendega reisiva lapse istekoha eest nad ei maksa," lisas lennufirma.

Pärast muudatusest teatamist märkis Ryanair, et ettevõtte varasem poliitika peredele broneerimise hetkel kindlustunnet istekohtade osas, mida reisijad ka kõrgelt hindasid. Lennufirma täpsustas, et "tasuta vanemate istekohad" asuvad nüüd lennuki tagaosas, kuna eesmised read on enamasti broneeritud.

"Väike poliitika muudatus" jõustus neljapäeval, teatas ettevõte ja rõhutas, et see nende tulusid ei mõjuta.

O'Leary kritiseeris CMA-d senisele peredele mõeldud istekohtade poliitika ründamise eest, väites, et reisijad on selle "üldiselt omaks võtnud kui Euroopa kõige progressiivsema ja läbipaistvama".

"Selle asemel, et edendada konkurentsi ja pakkuda tarbijatele odavamaid pileteid, on CMA võtnud oma missiooniks sundida Ryanairi rakendama vähem läbipaistvat ja tarbijavaenulikumat pereistekohtade poliitikat, mida kasutab enamik teisi lennufirmasid – lihtsalt seepärast, et see on valdkonna standard," sõnas ta.

CMA pressiesindaja vastas omakorda, et kontrollib, kas Ryanairi istmepoliitika vastab nüüd seadustele.

"Kui see vastab tõele, on tegemist võiduga perede jaoks – kes ei pea enam laste kõrval istumise eest maksma – ning see tõestab meie uute volituste mõju. Kuid see ei muuda tõsiasja, et pered on seni pidanud "kohustuslike perekohtade" eest maksma. Uurimine jätkub," edastas pressiesindaja.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

Head kuulamist!

Suvine kaaslane

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:09

Karuputke levikuga on suurimad mured Tallinnas

19:09

Oja: võlakoormuse kasv on kõikide erakondade valitsemise tulemus

19:07

ERR Washingtonis: Rutte proovis USA-s maandada pingeid Euroopa ja Trumpi vahel

18:39

LaMelo Ball jätkab karjääri Minnesotas

18:35

Päevakaja (25.06.2026 18:00:00)

18:10

Apple tõstis järsult süle- ja tahvelarvutite hindu

17:58

Malõgina pääses Poolas paarismängus kindla võiduga poolfinaali

17:40

Hussari sõnul võiksid presidendikandidaadid selguda juulikuu jooksul

17:30

Võrumaa muuseumi galeriis näeb grupinäitust “Omnia"

17:18

Rannulaga meistriks tulnud Tass vahetab Poolas klubi

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:05

Ukraina süütas õhurünnakuga naftabaasi Krasnodari krais Uuendatud

24.06

Hegseth vallandas Ukraina abi eest vastutanud neljatärnikindrali

07:58

Šveits võitis alagrupi, Promise David lõi värava Uuendatud

06:25

Pikalt NBA draft'is oodanud Henri Veesaar liitub Atlanta Hawksiga

08:47

Välismaal tegutsev ooperilaulja: Estonia ei põle artistliku tõrvikuna

24.06

Sõja 1582. päev: Ukraina ründas Krimmis elektrijaamu ja lennuvälju Uuendatud

10:50

Tervisekassa kaalub kaaluravi hüvitamist

07:39

Brasiilia saatis Šotimaa kuristiku servale Uuendatud

24.06

Inimesed ei taha tänavusel puugirohkel suvel nende vastu vaktsineerida

06:28

Trumpi hinnangul läheb Zelenskil sõjas Venemaa vastu päris hästi

ilmateade

SPORT

18:39

LaMelo Ball jätkab karjääri Minnesotas

17:58

Malõgina pääses Poolas paarismängus kindla võiduga poolfinaali

17:18

Rannulaga meistriks tulnud Tass vahetab Poolas klubi

16:15

Eesti saadab motokrossi juunioride MM-ile 15 tulevikulootust

loe: kultuur

16:20

Ülevaade: laenutushüvitise maksimummäära teenis tänavu 27 autorit

15:12

Harry Liivrand: tänavune Veneetsia biennaal on AI esimene võidukäik

14:32

Pühapäeval esineb Tallinnas USA metal-bänd Blood Incantation

13:00

Galerii: Marit Ilison loob näitusel "Elu/Tuba" totaalse ruumi

loe: eeter

15:12

Harry Liivrand: tänavune Veneetsia biennaal on AI esimene võidukäik

14:12

Alkoholist loobunud Lepland: šnaps ja pidu olid minu jaoks kiire lõõgastus

12:40

Maasikakasvataja: maasikahooaeg on sel aastal väga lühike

12:13

Vikerraadio avardab suvel silmaringi sarjadega Ameerikast, Aasiast ja Eestist

Raadiouudised

17:10

Berliin tühistas 13 miljardi eurose plaani ehitada mereväele kuus fregatti

17:05

Ainult pooled õpilased omandavad nõutud ujumisoskuse

17:00

Edaspidi võib saada kindlustuse otse automüüja või reisikorraldaja juures

15:20

Raadiouudised (25.06.2026 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (25.06.2026 12:00:00)

10:50

Rutte käis Washingtonis pingeid maandamas

10:25

Tervisekassa kaalub dibeediravimite hüvitamist ülekaalulistele

10:20

Üle tuhande inimese saab riigilt varajast vaimse tervise abi

09:20

Raadiouudised (25.06.2026 09:00:00)

24.06

Eakate väärkohtlemine on ekspertide sõnul varjatud, kuid suur murekoht

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo