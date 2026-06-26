Telia eemaldas telepakettidest kanaleid, hind jäi samaks

Telia eemaldas telepakettidest kanaleid, mida ettevõtte teatel väga vähe vaadati, hind jäi aga seniseks.

Telia kliendid said hiljuti kirja, kus ettevõte teavitas neid kanalivaliku muudatustest. Näiteks eemaldatakse Supreme paketist alates 1. septembrist kanaleid ning uudiste teemapaketist kaovad kanalid Al Jazeera ja n-tv, mille vaadatavus on aja jooksul oluliselt vähenenud.

Telia TV ja meelelahutuse juht Birjo Kiik ütles ERR-ile, et Supreme paketist kaduvad kanalid on väga vähese vaadatavusega.

"Family paketi kliendid liiguvad omakorda Supreme paketile, mis sisaldab lisaks telekanalitele ka Netflixi ja HBO Maxi. Näeme selgelt, et kliendid väärtustavad üha enam lahendust, kus telekanalid, järelvaatamine ja populaarsed striiminguteenused on koondatud ühe teenuse alla," sõnas Kiik.

Tema sõnul on see klientidele mugavam ning toob ka rahalise võidu, võrreldes olukorraga, kus kõik teenused tuleks eraldi tellida.

Asjaolu, et pakettide kuutasu erinevalt kanalite arvust ei vähenenud, põhjendas Kiik sellega, et Telia kujundab oma telepakette lähtuvalt klientide tegelikest vaatamisharjumustest ja sisutarbimise trendidest.

"Viimastel aastatel on selgelt näha, et üha enam väärtustatakse võimalust kombineerida telekanaleid, järelvaatamist ja striimingusisu ühe teenuse sees.

Seetõttu vaatame regulaarselt üle nii kanalite valiku kui ka pakettide sisu. Lisame teenuseid, mis loovad klientidele rohkem väärtust, ning eemaldame sisu, mille vaadatavus on aja jooksul oluliselt vähenenud," ütles Kiik.

Supreme paketist eemaldatavate kanalite puhul on tema sõnul tegemist üksikute kanalitega, mille sisu on suures osas kättesaadav ka teiste kanalite või teenuste kaudu.

"TV-teenuse väärtus ei sõltu täna enam üksnes kanalite arvust. Sama olulised on kasutusmugavus, järelvaatamine, sisu kättesaadavus erinevates seadmetes ning ligipääs populaarsetele striiminguteenustele. Sellest lähtuvalt arendame ka oma pakette ja teenuseid," lausus Kiik.

Lisaks sulges Telia ka osa üksikult tellitavaid kanaleid, näiteks France 2 ja TV5 Monde, mille vaadatavus on aja jooksul märkimisväärselt vähenenud.

Praegu on Kiige sõnul vara hinnata, kuidas muudatused kliente mõjutavad. Ta tõdes, et kliendid reageerivad muudatustele erinevalt ja osa võtab Teliaga ühendust, et nende kohta lisainfot küsida.

Viimastel aastatel on üha enam levinud voogedastusplatvormide vaatamine, milleks on tarvis üksnes internetiühendust. Küsimusele, kas sellised arengud on vähendanud telepakettide kasutajate arvu, vastas Kiik, et lineaarkanalid ei ole oma tähtsust kaotanud, vaid nende roll on muutumas.

"Laiemas plaanis näeme, et klientide sisutarbimine on viimastel aastatel muutunud märgatavalt mitmekesisemaks. Traditsiooniliste telekanalite kõrval kasutatakse üha enam erinevaid rahvusvahelisi striiminguteenuseid ning järjest olulisemaks muutub võimalus tarbida kogu sisu ühest keskkonnast," lausus Telia esindaja.

Ta lisas, et kui igapäevast sisu vaadatakse üha enam järelvaatamisest ja striiminguteenustest, siis spordi otseülekanded, uudised ja suured telesündmused toovad vaatajad jätkuvalt traditsioonilise televisiooni juurde.

Telia teenuse tingimused näevad ette, et ettevõttel on õigus teleteenuste ja lisateenuste sisu ühepoolselt muuta. Kui aga klient rahul ei ole, on tal õigus leping üles öelda.