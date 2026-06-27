Tallinna Mere kultuurikeskuse haldaja katab kinni stalinistliku laemaali

Tallinna linna sihtasutus Tallinna Kultuurikatel katab kangaga kinni Mere kultuurikeskuse saali laemaali ja stalinistlikku stukkdekoori. Keskuse haldaja kinnitusel on saal ideoloogiliselt laetud, mis on takistanud ruumide väljarentimist. Muinsuskaitsele leitud tagasipööratav lahendus sobis.

Mere kultuurikeskust haldava linnaasutuse Tallinna Kultuurikatel esindaja Kaisa-Liis Kalda sõnul saadi muinsuskaitse luba tööde tegemiseks tänavu mais. Kuna kuni jaanipäevani toimus keskuse kõigis ruumides tihe tegevus, oli võimalik saal töödeks kaheks nädalaks sulgeda alles nüüd, pärast hooaja lõppu.

Kalda selgitas, et ruumide kaasajastamine ja sümbolite peitmine on hädavajalik keskuse eesmärkide täitmiseks.

"Meile on oluline, et Mere kultuurikeskus oleks avatud ja külalislahke paik kõigile – nii Eesti inimestele, Eestis elavatele vähemusrahvustele, sealhulgas vene rahvusest inimestele, kui ka rahvusvahelistele külalistele. Seetõttu soovime, et selle hoone keskkond oleks võimalikult neutraalne, kaasaegne ja ühendav. Soovime, et Mere kultuurikeskuses saaks toimuda veelgi enam erinevaid kultuurisündmusi," rääkis Kalda.

Kalda lisas, et muinsuskaitseameti luba hõlmab eri sümbolite kinnikatmist või saalist eemaldamist ja säilitamist.

"Need jäävad algsel kujul kleebiste ja uute ornamentide alla. Ehisvapp paigaldatakse tervena ratastel raamile ning säilitatakse. Hoone ajalooline väärtus säilib ka pärast nende muudatuste tegemist ning kõik otsused on tehtud eesmärgiga austada nii arhitektuuri kui ka tänapäevaseid ühiskondlikke väärtusi," sõnas Kalda.

Otsus sündis võimalike rentnike soovil

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna esindaja Kaarel Truu sõnul taotles Tallinna Kultuurikatel muudatust, sest saalide vastuoluline ilme peletas külastajaid.

"See maal ja kogu interjöör on seal ikka väga tugevalt ideoloogiliselt laetud. Mõne inimese jaoks on see lausa ebameeldiv ning Mere keskuse inimesed ütlesid, et nad ei saa seda ruumi kasutada, sest rentnikud ja publik pole nõus sinna tulema," rääkis Truu.

Truu sõnul kujutab laemaal nõukogude sõjamehi ja laevastikku huvitavas perspektiivis.

"See laemaal on nõukogude imperialismi tulevärk. Inimesed, keda maalil on kujutatud, on kõik nõukogude sõjaväe vormides. Ja seal on vist ka nõukogude mereväe sümboolikat, viisnurki ja ankruid. Tegelikult on seda sümboolikat keskuse lavaümbruses ja rõdupiiretel," kirjeldas Truu.

Kes on laemaali autor, pole Truu sõnul teada.

Truu kinnitas, et valitud lahendus on täielikult tagasipööratav ega kahjusta algupärast maali.

"Lage hakkab katma raamile pingutatav materjal, mis varjab teose. Lühter peaks jääma paika oma praegusele kohale," selgitas ta laemaali peitmise protsessi.

Samuti kaetakse kinni lavaauku ümbritsev ja rõdupiiretel olev viisnurkadega stukkdekoor. See peidetakse kipsist neutraalse motiiviga elementidega, mis sobituvad ruumi üldisesse kompositsiooni.

Fragment Mere kultuurikeskuse saali laemaalist. Autor/allikas: Mere kultuurikeskus/ERR

Hoone räägib oma lugu edasi

Kuigi silmatorkavam sümboolika peidetakse, on hoone Truu hinnangul endiselt oluline stalinistliku arhitektuuri näide.

"Külma sõja ja nõukogude okupatsiooni lugu saab väga edukalt rääkida ka pärast sümboolika kinnikatmist, sest viisnurki on fuajeedes ja stukkdekooris igal pool nii palju, et kogu hoone on sellest läbi imbunud. See ju ei kao mitte kuskile," rääkis Truu ja lisas, et nõukogudeaegsete kihtide all on saalis säilinud ka varasema, n-ö Eesti-aegse suure kinosaali konstruktsioonid.

Seda, et ajastutruu interjöör on jätkuvalt kaitstud, kinnitas ka muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub. Tema sõnul on terve maja, sealhulgas laemaal, jätkuvalt muinsuskaitse all, kuid hoone kui mälestise üle teeb otsuseid Tallinna linna muinsuskaitse osakond.

"Tallinnas asuvate ehitismälestistega tegeleb muinsuskaitseametiga sõlmitud halduslepingu alusel Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakond. Otsuste komisjonis osaleb alati ka muinsuskaitseameti esindaja ning otsus on seeläbi ameti kooskõlastusega," täpsustas Staub vastutusalade jaotust.

Kuigi Mere kultuurikeskuse laemaal kaetakse, ei tähenda see Truu kinnitusel, et sarnane saatus ootaks rahvusooper Estonia viisnurkadega laemaali, mille kinnikatmisest on samuti viimastel aastatel räägitud.

"Estonia saali ja maali roll Eesti kultuuriloos on palju olulisem, rohkem läbi räägitud ja läbi kirjutatud. Sellest ei ole juttu olnud, et keegi tahaks seda kinni katta," ütles Truu.

Samuti pole Truu kuulnud, et kinni katta või eemaldada soovitaks muidki stalinistlikke sümboleid, näiteks nagu Tallinna Liivalaia ja Tartu maante ristis asuva eluhoone katusel asuvat viisnurka.

SA Tallinna Kultuurikatel haldab Mere kultuurikeskuse hoonet alates 2025. aastast. Varem kandis maja Vene kultuurikeskuse ja ohvitseride maja nime. Mullu aprillis eemaldas Tallinna linn kultuurikeskuse fassaadilt nõukogude ehisvapi. Tööde aluseks on koalitsioonilepe ning hinnang, et vapp pole ehitustehniliselt ohutu.

Mere keskuse suure saali uuendustööd toimuvad 1. – 14. juulil.