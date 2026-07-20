Mere kultuurikeskuses punasümboolikat enam ei näe

Kui varem kattis Tallinnas Mere kultuurikeskus saali lage stalinistlik maal ning lava kohalt oli sirbi ja vasaraga vapp, siis nüüd on esimene kaetud ning teine maha võetud. Samas on mõlemad punasümbolid siiski säilitatud.

Kahe nädala jooksul tehtud töö tulemus on näha nii suure saali laes, laval kui ka rõdul, selgitas Mere kultuurikeskuse juhataja Kert Talistu.

"Esimesel rõdul olevad viisnurgad said kaetud rosettidega, samamoodi sai rosettidega kaetud ka kogu lavaseelik. Lavaseelikust sai eemaldatud sümboolika, mis kujutas sirpi ja vasarat ning lavaseelik on nüüd ka siis taastatud. Ja laemaal sai siis praegu kaetud valge pinglaega," rääkis Talistu.

Varem kattis Mere kultuurikeskuse suure saali lage stalinistlik maal, nüüd aga on seal üks üsna tavaline valge lagi.

Nõukogude sõjaväge ülistav laemaal on pinglae all heas seisukorras täielikult säilinud, mis oli ka muinsuskaitse tingimus uuendustööde lubamiseks. Talistu rääkis, et uus valge lagi võimaldab neil aga vastavalt üritusele lakke erinevaid visuaale kuvada.

"Valge lagi jääb valgeks, aga täna ta võimaldab meil tehniliselt väikest lisa, me suudame sinna peale hakata projekteerima [kujutisi] vastavalt kliendi soovile. Need uuenduslikud tehnilised võimalused on meil nüüd olemas ja see annab meile kindlasti lisaväärtust juurde," ütles kultuurikeskuse juht.

Ajalugu Talistu sõnul prügikasti siiski ei visata, vaid see läheb väljapanekule kultuurikeskusesse tulevasse muuseumituppa.

"Mere kultuurikeskuses tekibki muuseumituba, kus siis presenteeritakse lava kohalt maha võetud sirpi ja vasarat."

Mere kultuurikeskuse uuenenud saal on sündmusteks juba praegu ka avatud.