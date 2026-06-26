Suri Venemaa endine kaitseminister Sergei Ivanov

Reedel teatas korvpalli VTB Ühisliiga, et suri liiga aupresident Sergei Ivanov.

Ivanov oli viimaste aastakümnete üks mõjukamaid Venemaa riigitegelasi. Eri aegadel töötas ta asepeaministri, esimese asepeaministri, kaitseministri, Venemaa Julgeolekunõukogu sekretäri ning presidendi administratsiooni juhina.

2007. aastal peeti teda üheks tõenäolisemaks president Vladimir Putini mantlipärijaks, kuid sisemises võimuvõitluses jäi ta alla Dmitri Medvedevile.

2009. aastal käis Ivanov Eestis korvpallimängu vaatamas, kui omavahel võistlesid BC Kalev/Cramo ja Moskva CSKA. Ivanov istus tribüünil koos toonase kaitseministri Jaak Aaviksooga.

Pärast mängu ütles ta "Aktuaalsele kaamerale", et tema arvates Venemaa ja Eesti suhted lähiajal ei parane.

"Ma olen küll piisavalt kõrge ametnik, kuid ma tulin vaid mõneks tunniks korvpalli vaatama. Mis puudutab meie poliitilisi ja majanduslikke suhteid, siis ma arvan, et need on kõigile teada. Jäädes realistiks, ma ei arva, et suhted lähiajal paranevad. Ütlen teile seda avameelselt. Ja ma arvan, et põhjust teate ja mõistate te hästi," ütles Ivanov "Aktuaalsele kaamerale".

Ivanov oli Venemaa kaitseminister 2001–2007. Aastatel 2005–2007 oli ta asepeaminister, 2007. aasta 15. veebruarist 2008. aasta maini esimene asepeaminister. 2011–2016 juhtis ta Venemaa presidendi administratsiooni. Viimaseks ametikohaks jäi Ivanovil Venemaa presidendi eriesindaja positsioon keskkonna-, ökoloogia- ja transpordiküsimustes (2016–2026).