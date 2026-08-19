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Ukraina ülemraada kinnitas uue kaitseministri ametisse

Välismaa
Ukraina uus kaitseminister Jevgeni Hmara.
Ukraina uus kaitseminister Jevgeni Hmara. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Välismaa

Ukraina sai lõpuks uus valitsuse. Kolmapäeval kinnitas ülemraada välisministri ja kaitseministri ametisse vastavalt Andrii Sõbiha ja Jevgeni Hmara. Samal ajal jätkusid tänavameeleavaldused endise kaitseministri Mõhhailo Fedorovi toetuseks. Ta ise kutsus kaaluma võimalust korraldada sõja ajal valimised.

Ukraina parlamendisaadikud kinnitasid kaitseministri ametisse endise Ukraina julgeolekuteenistuse juhi Jevgeni Hmara, hoolimata protestijate üleskutsetest määrata sellele kohale tagasi endine minister Mõhhailo Fedorov.

"Fedorov näeb välja nagu Ukraina Zuckerberg ja Elon Musk ühes isikus. Paljude linnainimeste ja suure hulga noorte jaoks tundub ta inimesena, kes võiks riigijuhtimise süsteemi uuendada ja kasutada tehnoloogilisemaid lähenemisi. Nad usuvad, et ta saaks sellega hakkama. Ta on nende jaoks saanud uue lootuse kehastuseks," ütles analüütikakeskuse Ühendatud Ukraina juht Igor Popov.

Teisipäeva õhtul salvestas endine kaitseminister pöördumise oma toetajatele. Ta nimetas riigis toimuvat süsteemseks juhtimiskriisiks.

"Demokraatia ei saa olla Venemaa pantvang. Me sõdime just sellepärast, et tahame jääda vabaks Euroopa riigiks. Seetõttu peame leidma seadusliku, turvalise ja realistliku mehhanismi, mis võimaldaks Ukrainal taastada täielikult demokraatliku protsessi ka jätkuva sõja tingimustes," lausus Fedorov.

Ukrainlased tõlgendasid seda üleskutsena korraldada valimised, ootamata sõja lõppu.

"Viimase aasta jooksul on Ukrainas kasvanud nende inimeste hulk, kes peavad võimalikuks valimiste korraldamist sõja ajal. Varem olid nad selgelt vähemuses, nüüd on neid juba umbes kolmandik. Pärast Fedorovi ametist vabastamist tuleb neid inimesi minu arvates veelgi juurde. 27 protsenti peab võimalikuks presidendi väljavahetamist sõja ajal," sõnas politoloog Volodõmõr Fessenko.

Samas ei uskunud isegi protestijad täna, et valimised võiksid lähiajal toimuda.

"Ma ei näe sellist võimalust. Ma tahaksin, aga ma ei näe seda. Samas on meil kõik võimalik, nii et ma usun. Tahaks uskuda, et need toimuvad," lausus ukrainlane Lesja.

"Ühest küljest ei ole see praegu kõige parem mõte. Teisest küljest on see tõsine ultimaatum presidendile, mis võib sundida teda oma ametissenimetamisi ümber vaatama," ütles Ivan.

Kui presidendivalimised toimuksid järgmisel nädalavahetusel, kaotaks Volodõmõr Zelenski uuringute järgi nii Mõhhailo Fedorovile, Valeri Zalužnõile kui ka Kõrõlo Budanovile.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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