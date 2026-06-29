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Venemaal Irkutskis läheb kütusekriis üha hullemaks

Välismaa
Kütusejärjekord Irkutskis
Kütusejärjekord Irkutskis Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina droonid ründavad järjekindlalt Venemaa naftatöötlemistehaseid, mistõttu on Venemaal tekkinud ulatuslik autokütuse defitsiit. Eriti täbar olukord valitseb Siberi föderaalringkonnas asuvas Irkutskis, kus rahvuskaart viidi kütusejärjekordade tõttu kõrgendatud valmisolekusse.

Irkutski oblasti kuberner Igor Kobzev teatas, et bensiinikriisi tõttu tekkinud eriolukorra ärahoidmiseks kuulutati välja kõrgendatud valmisolek ning soovitas siseministeeriumil ja rahvuskaardil tagada järjekordades avalik kord, vahendas Meduza

Oblast piirab nüüd tanklates kütusemüüki ning puudus on toonud piirkonnas kaasa ka bensiini märkimisväärse hinnatõusu.

Sotsiaalmeediakanal Special Kherson Cat vahendab, et kohalikud ajakirjanikud uurisid, kui kaua tuleb Irkutskis tankimiseks oodata. Nad läksid Rosneftile kuuluva tankla juurde. Järjekord oli 1,3 kilomeetrit pikk ning bensiini õnnestus neil osta ligi 12 tundi hiljem. Päeva jooksul tekkis järjekorras mitu rüselust ning lõpuks kutsuti korra taastamiseks kohale politsei.

Ajalehe The Moscow Times analüüsitud andmete kohaselt oli möödunud neljapäeva seisuga kütusepiirangud kehtestatud vähemalt 56 Venemaa piirkonnas. Elanikud kurdavad kiiresti tõusvate bensiinihindade ja kilomeetritepikkuste järjekordade üle.

"Mõnes meie vabariigi rajoonis pole bensiinijaamades praegu kütust, seega lähevad inimesed tankima pealinna Kõzõlisse," ütles Siberi föderaalringkonnas asuva Tõva Vabariigi elanik. 

Tõvas tõusid bensiinihinnad 16.–22. juunini 9,2 protsenti, ametlikult ei ole kohalikud võimud müügipiiranguid kehtestanud. Ajaleht The Moscow Times märgib, et piirkonnas puudub korralik raudteetaristu. Seetõttu tuleb kõik tarbekaubad ja naftatooted kohale toimetada veoautode või lennukitega. 

Tegemist on Venemaa ühe vaeseima piirkonnaga ning bensiinihindade tõus lööb valusalt kohalike elanike rahakoti pihta.

"Juba neli aastat oleme igaks juhuks kõike varunud. Ja tundub, et see kõik oli vaja tänaseks päevaks. Tulevane sügis tuleb ilmselt väga karm. Ma ei hakka talvest isegi rääkima, ma kardan, et varsti saabub nälg," ütles üks anonüümsust palunud Tuva elanik ajalehele The Moscow Times.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Meduza, The Moscow Times

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