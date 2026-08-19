Moskva piiras taas tanklates kütuse müüki

Moskva tanklad on kütusepuuduse tõttu taas kehtestatud piirangud bensiini ostmisele. Kütusepuudust on põhjustanud Ukraina droonirünnakud naftatöötlemistehastele ning hooajalise nõudluse kasv, kirjutab Reuters.

Kütusepuudus hakkas süvenema mais ning juuliks oli see levinud enamikku Venemaa piirkondadesse. Moskvas asuvad tanklad suutsid aga juunis varasemaid piiranguid leevendada.

Siseriikliku kütusevaru suurendamiseks on Venemaa võimud keelanud bensiini ja diislikütuse ekspordi, leevendanud kütuse kvaliteedinõudeid ning hakanud naftatooteid importima.

Reutersi vaatlejad nägid Moskvas ja seda ümbritsevas piirkonnas mitmes tanklas ka pikki järjekordi.

Energiahiiu Gazprom Nefti klienditelefoni töötaja ütles, et ettevõtte Moskva automaattanklates on bensiini ja diislikütuse müük piiratud 40 liitrile kliendi kohta.

Ettevõtte teistes tanklates diislikütuse müügile piiranguid ei ole, kuid bensiini saab osta kuni 60 liitrit sõiduki kohta.

Venemaa suurim naftatootja Rosneft teatas, et kõikides tema tanklates üle Venemaa on bensiini müük piiratud 30 liitrile sõiduki kohta, samas kui diislikütuse müügile piiranguid ei ole.

Ettevõte hoiatas kliente ka pikemate ooteaegade eest suurenenud nõudluse tõttu.

Energiakontsern Lukoil teatas, et kehtestas Moskvas ja seda ümbritsevas piirkonnas kütuse müügile piirangud suurenenud nõudluse, naftatöötlemistehaste plaaniväliste hooldustööde ning tanklate stabiilse töö tagamise vajaduse tõttu.

Ettevõte konkreetseid müügipiiranguid ei avalikustanud.

Tatnefti klienditelefoni töötaja sõnul on ettevõtte tanklates bensiini müük piiratud 50 liitriga sõiduki kohta.

Ukraina on rünnanud Venemaa naftatöötlemistehaseid eesmärgiga kahjustada Moskva sõjategevust ja vähendada energiaga seotud tulusid.