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Allikas: bensiinipuuduses vaevlev Venemaa pööras pilgu Aasia kütuseturu poole

Välismaa
Kütusejärjekord Venemaal
Kütusejärjekord Venemaal Autor/allikas: SCANPIX/AFP/IGOR IVANKO
Välismaa

Neli allikat ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et Venemaa püüab toime tulla bensiinipuudusega ning kavatseb juba sel kuul meritsi kütust importida. Üks allikas ütles, et Venemaa kavatseb Aasiast kütust importida.

Venemaa on tavaliselt üks maailma suurimaid nafta ja naftatoodete eksportijaid, kuid peab nüüd Ukraina rünnakute tõttu puudujäägi katmiseks ise bensiini sisse ostma.

Allikate sõnul peaks Venemaa juunis vastu võtma ühe kütuselasti oma läänepoolse sadama kaudu. Ühe allika sõnul saabub last Aasiast, kuid ta ei avaldanud tarnijate ega mahtude kohta täpsemaid üksikasju.

Teise allika sõnul kaalus Venemaa juba mullu kütuse importimist meritsi, kuid lõpuks osutus kodumaine pakkumine piisavaks. 

Tänavu on aga Ukraina Vene naftataristu veelgi põhjalikumalt ette võtnud, mis on põhjustanud Venemaal ulatuslikke tarnehäireid. Mitmes Venemaa piirkonnas, sealhulgas Moskvas ja Peterburis, on teatatud kütusepuudusest. 

Kümnetes Venemaa piirkondades on kehtestatud ostupiirangud, eriti tõsine on olukord okupeeritud Krimmis.

Venemaa on juba hankinud kütust Valgevenest ning kaalunud väikeste koguste importimist Kasahstanist. Allikate sõnul ei ole kummalgi riigil aga piisavalt vaba tootmisvõimsust, et Venemaad ulatuslikuma kriisi korral toetada.

Väljaande The Moscow Times teatel lõi Venemaa riiklik raudteefirma veel spetsiaalse kriisimeeskonna naftatoodete transpordi koordineerimiseks, et tagada kütusevedu üle riigi. Selle põhjuseks on kasvavad probleemid kütusevarustusega, mis on seotud Ukraina droonirünnakutega Venemaa naftatehaste ja tarneahelate vastu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters, The Moscow Times

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