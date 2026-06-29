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Saksamaal toimunud tulistamises hukkus viis inimest

Välismaa
Tulistamise sündmuspaik
Tulistamise sündmuspaik Autor/allikas: SCANPIX/Ibrahim OT/AFP
Välismaa

Esmaspäeval sai Põhja-Saksamaal toimunud tulistamises surma viis inimest. Politsei teatel peeti kinni kaks isikut, kelle hulgas on ka arvatav tulistaja.

Hamburgi lähistel asuvas Stade linnas toimunud tulistamise motiiv pole esialgu selge, ütles politsei pressiesindaja.

Teise vahi all viibiva isiku roll on praegu ebaselge, ütles teine politsei pressiesindaja Reutersile ja lisas, et rohkem kahtlusaluseid vabaduses ei viibi.

Pressiesindaja märkis, et vigastatute arv pole veel teada, kuid kõik hukkunud olid täiskasvanud.

Politsei teatel leidis vahejuhtum aset noortekeskuse lähedal Hamburgist läänes asuva ligi 50 000 elanikuga Stade'i kesklinnas.

Vahetult pärast sündmust kutsus politsei üles kohalikke elanikke piirkonda vältima.

Massitulistamisi tuleb Saksamaal ette suhteliselt harva, eriti võrreldes Ameerika Ühendriikidega, kuid riigis on aset leidnud mitmeid tähelepanu pälvinud juhtumeid.

2023. aastal tulistas relvastatud isik Hamburgis Jehoova tunnistajate kuningriigisaalis surnuks kuus inimest ja võttis seejärel endalt elu. 2016. aastal tappis Münchenis 18-aastane saksa-iraani päritolu mees vähemalt üheksa inimest.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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