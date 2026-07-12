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Toronto tulistamises hukkus kaks ja sai viga mitu inimest

Välismaa
Foto sündmuskohalt.
Foto sündmuskohalt. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Kanadas Torontos sai laupäeval salsafestivalil toimunud tulistamises surma kaks ja viga vähemalt neli inimest, teatas kohalik politsei. Ründaja on endiselt vabaduses.

Toronto politsei viimase teate kohaselt leiti sündmuskohalt kuus kuulihaavadega ohvrit, kellest "kaks inimest tunnistati surnuks". Vigastuste raskusastme kohta pole veel täpsemaid andmeid avaldatud.

"Piirkonnas on jätkuvalt kohal suur hulk politseijõude; ametnikud jätkavad uurimist," teatasid võimud sotsiaalmeediaplatvormil X.

Sündmuspaigas viibiva AFP ajakirjaniku sõnul toimus tulistamine St. Clair Avenue'l peetud salsafestivalil.

"Olen vapustatud St. Clairi salsafestivalil toimunud mõttetust vägivallast, mis nõudis kaks inimelu ja vigastas teisi," ütles Ontario provintsi peaminister Doug Ford sotsiaalmeedias.

Eelmise kuu lõpus tappis relvastatud mees Montrealis kaks inimest, sealhulgas politseiniku, ning korrakaitsjad lasid seejärel ründaja maha.

Veebruaris hukkus väikeses läänekaevanduslinnas Tumbler Ridge'is toimunud koolitulistamises kaheksa inimest, sealhulgas tulistaja ema ja poolvend, ning 27 sai viga, enne kui naissoost tulistaja endalt elu võttis.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

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