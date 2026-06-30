Meedia: Monacos kärgatanud plahvatuses sai haavata Ukraina oligarh

Esmaspäeva õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles sai vigastada kolm inimest. Meedia teatel oli vigastatute seas ka Ukraina oligarh Vadõm Jermolajev.

Plahvatus kärgatas kohaliku aja järgi kella 21.00 paiku Prantsusmaa piiri ääres asuval tänaval paiknevas majas. Vigastada sai kolmeliikmeline Ukraina perekond. Vanemad on kriitilises seisundis, kuid nende 13-aastase tütre vigastused ei ole eluohtlikud, vahendas The Kyiv Independent.

Prantsusmaa telekanal BFM TV teatas, et vigastatute seas on Ukraina ärimees Vadõm Jermolajev. Veidi varem kirjutas ajaleht Le Figaro, et vigastatute seas võis olla Ukraina oligarh.

Jermolajev on Dniprost pärit ärimees ja üks linna suurimaid kinnisvaraarendajaid. Ta kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka, kuid loobus hiljem Ukraina kodakondsusest ja omandas Küprose kodakondsuse. Alates 2023. aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonide all, sest Ukraina võimude sõnul jätkas ta äritegevust Venemaa okupeeritud Krimmis, vahendas Ukrainska Pravda.