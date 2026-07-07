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Meedia: Kiievi lähedalt leiti Monaco pommirünnaku kahtlusaluse surnukeha

Välismaa
Monaco pommirünnaku kahtlusalune Anastassija Berezovska
Monaco pommirünnaku kahtlusalune Anastassija Berezovska Autor/allikas: SCANPIX/AFP/HANDOUT
Välismaa

Väljaanne Ukrainska Pravda teatas politseiallikatele tuginedes, et Kiievi lähistelt leiti Anastassija Berezovska surnukeha. Monaco prokuratuur kahtlustab Berezovskat pommirünnaku korraldamises, milles said vigastada Ukraina oligarh ja kaks tema pereliiget.

Kiievi lähedalt leiti 6. juulil naise surnukeha, keda kahtlustatakse sanktsioonide all oleva ärimehe Vadim Jermolajevi mõrvakatses.

Ukrainska Pravda allikate sõnul leiti naise surnukeha 6. juulil umbes kell 23.00.

Juhtumiga seoses on kinni peetud kaks kahtlusalust, üks on praegune Luure Peavalitsuse (GUR) ohvitser, teine ​​endine õiguskaitseametnik. 

Samuti selgus uurimise käigus, et Berezovska viibis 22. märtsist 2025 kuni 1. juulini 2026 Ukrainast eemal.

30. juunil toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus. Rünnaku sihtmärk oli Ukrainas sündinud Küprose kodakondsusega ärimees Vadõm Jermolajev, kelle suhtes Ukraina on kehtestanud sanktsioonid. Plahvatuses sai ta raskelt haavata. 

Prokuratuur kahtlustab Monaco pommirünnakus Berezovskat.

Berezovskat otsiti taga kahtlustatavana mõrvakatses, lõhkeseadeldise paigutamises avalikku kohta kuritegelikul eesmärgil ning kuritegelikus vandenõus osalemises. Prokuröride sõnul oli ta osa laiemast vandenõust, millesse olid kaasatud ka teised inimesed.

Jermolajev on Dniprost pärit ärimees ja üks linna suurimaid kinnisvaraarendajaid. Ta kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka, kuid loobus hiljem Ukraina kodakondsusest ja omandas Küprose kodakondsuse. Alates 2023. aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonide all, sest Ukraina võimude sõnul jätkas ta äritegevust Venemaa okupeeritud Krimmis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda

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