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Politsei kahtlustab Monaco pommirünnakus ukrainlannat

Välismaa
Foto Monaco pommirünnaku peamisest kahtlusalusest
Foto Monaco pommirünnaku peamisest kahtlusalusest Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/MONACO PROSECUTOR
Välismaa

Esmaspäeva õhtul toimus Monacos asuvas kortermajas võimas plahvatus, milles said vigastada Ukraina oligarh ja kaks tema pereliiget. Politsei teatel on pommirünnaku peamine kahtlusalune 39-aastane ukrainlanna Anastassija Berezovska.

Berezovskat otsitakse taga kahtlustatavana mõrvakatses, lõhkeseadeldise paigutamises avalikku kohta kuritegelikul eesmärgil ning kuritegelikus vandenõus osalemises. Prokuröride sõnul oli ta osa laiemast vandenõust, millesse olid kaasatud ka teised inimesed. 

"Ta ei tegutsenud üksi. Uurimine on paljastanud kaasosaliste olemasolu ja kellegi, kes andis rünnakule käsu," ütles Monaco prokurör Morgan Raymond.

Rünnak leidis aset esmaspäeva õhtul Monaco kortermaja ees. Rünnaku sihtmärk oli Ukrainas sündinud Küprose kodakondsusega ärimees Vadõm Jermolajev, kelle suhtes Ukraina on kehtestanud sanktsioonid. Plahvatuses sai ta raskelt haavata.

Esialgu arvati turvakaamerate salvestiste põhjal, et isetehtud pommi paigaldas mees, kuid hiljem tuvastati kahtlusalusena Berezovska. Interpol avaldas tema kohta rahvusvahelise tagaotsimisteate ning Saksa politsei otsis läbi tema elukoha, vahendas The Times.

Raymondi sõnul kasutas Berezovska Monacos viibides Saksamaal registreeritud rendiautot. Pärast rünnakut sõitis ta läbi mitme Euroopa riigi tagasi oma koju Saksamaale.

Jermolajev on Dniprost pärit ärimees ja üks linna suurimaid kinnisvaraarendajaid. Ta kuulus varem Ukraina 100 jõukaima inimese hulka, kuid loobus hiljem Ukraina kodakondsusest ja omandas Küprose kodakondsuse. Alates 2023. aastast elab ta Kiievi kehtestatud sanktsioonide all, sest Ukraina võimude sõnul jätkas ta äritegevust Venemaa okupeeritud Krimmis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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