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Kolmapäeval võib osades kohtades vihma sadada

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Pilvine ilm
Pilvine ilm Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Karl Laius
ilm

Kolmapäeval Läänemere ümbruses olev kõrgrõhuala laguneb ja Baltimaid jääb katma nõrk rõhuväli. Õhtu poole jõuab Poolast Leedu piirile uus madalrõhkkond, mille põhjaserv laieneb Eestini ja toob meile niisket õhku. Idakaarest puhuv tuul on homme tuntavam põhjarannikul ja Peipsi ääres, läänes on tuul muutlik ja nõrk ning õhk Eesti kohal on veel väga soe.

Öö tuleb selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning sooja on 10 kuni 18 kraadi.

Kolmapäeva hommik on selge ja vähese pilvisusega ja sadusid oodata pole. Tuul on muutlik ja nõrk, põhjarannikul puhub idakaarest 2-7 m/s ja õhusoe jääb vahemikku 17 kuni 20 kraadi.

Kui ennelõuna on veel vähese ja vahelduva pilvisusega, siis pärastlõunal lõuna poolt alates pilvisus järk-järgult tiheneb ja kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt idakaare tuul 2-8 m/s ning sooja on 20 kuni 28 kraadi.

Õhtul võib veel kohati hoovihma sadada. Puhub valdavalt idakaare tuul 3-9 m/s, läänes on tuul muutlik ja nõrk ning sooja on kuni 23 kraadi.

Neljapäeva öösel sajab mitmel pool vihma ja on äikeseoht. Päeval liigub tihedam vihm itta ning pärastlõunal väheneb saju võimalus mandri lääneosas ja õhtul ka Ida-Eestis. Öösel on 14 kuni 20, päeval 18 kuni 25 kraadi. Reedel vastu hommikut jõuab saartele uus vihmasadu, mis levib edasi mandrile ning päev tuleb sajune ja lõunakaare tuul päeval tugevneb. Öine õhusoe pisut langeb, päeva keskmine püsib 20 kraadi juures. Vihmast ei pääse me ka nädalavahetusel.

Kui öösiti sajab vaid kohati, siis laupäevaks lubab prognoos vihma üle maa. Pühapäeva ennelõunal on sajuhooge enam Lääne-Eestis, pärastlõunal ka ida pool. Öine õhusoe jääb vahemikku 10 kuni 15, päevane 16 kuni 22 kraadi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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