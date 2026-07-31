Laupäeval on sooja kuni 25 kraadi

Laupäeval suundub vihma ja äikese toonud madalrõhulohk Peipsi taha. Öine taevas on selgem Lääne-Eestis ning ilm on sajuta, ida pool sajab veel äikesevihma.

Päeval ulatub Läänemere kohale kõrgrõhuala, samal ajal lookleb Balti riikide idapiiri lähistel madalrõhuvöönd, tuues vihmahooge ka Lõuna-Eestisse ja Peipsi äärde. Sooja on päeval kuni 25 kraadi. Pühapäeval jääme läänepoolse kõrgrõhuala ja idapoolse madalrõhuvööndi piirimaile. Öösel on Lääne-Eestis pilvi hõredamalt ja ilm sajuta, idapoolsetes maakondades sajab hoovihma ning päeval on üksikute vihmahoogude võimalus.

Saabuv öö on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega ja sajuta, mandri-Eestis sajab aga veel mitmel pool hoovihma ning on äikest. Äikesega kaasneb ka tugevaid sajuhooge ja rahet ning paiguti tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 11 kuni 18 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikuid sajuhooge võib tulla Ida-Eestis. Tuul on nõrk ja õhutemperatuur jääb vahemikku 17 kuni 21 kraadi.

Päeval sajab kohati hoovihma, pärastlõunal on äikeseoht ning sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul kaks kuni kaheksa m/s, sajupilvede all puhub tuul ka tugevamalt. Sooja on 21 kuni 26, rannikul kohati 18 kraadi.

Õhtul võib Ida-Eestis kohati hoovihma sadada ja äikest olla. Puhub läänekaare tuul kaks kuni kaheksa m/s ja sooja on kuni 23 kraadi.

Ilm on pühapäeva öösel Lääne-Eestis sajuta, ida pool sajab hoovihma kuni keskööni, pärast mida sajud hõrenevad. Päeval on üksikute vihmahoogude võimalus. Öösel on kümme kuni 16, päeval 19 kuni 24 kraadi. Õhusoe püsib üpris samas vahemikus ka esmaspäeval.

Öö on sajuta ning päeval sajab kohati hoovihma. Teisipäeval olulist sadu ei tule, tuul on mõõdukas ja öine keskmine õhutemperatuur püsib 12 kraadi juures, päeval on keskmiselt 22 kraadi. Kolmapäev tuleb aga taas sajusem, vihmapilved jõuavad öösel saartele ning päeval sajab juba mitmel pool. Päevane õhusoe kerkib kuni 26 kraadini.