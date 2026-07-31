X!

Laupäeval on sooja kuni 25 kraadi

ilm
Inimesed rannas.
Inimesed rannas. Autor/allikas: Helen Wright/ERR
ilm

Laupäeval suundub vihma ja äikese toonud madalrõhulohk Peipsi taha. Öine taevas on selgem Lääne-Eestis ning ilm on sajuta, ida pool sajab veel äikesevihma.

Päeval ulatub Läänemere kohale kõrgrõhuala, samal ajal lookleb Balti riikide idapiiri lähistel madalrõhuvöönd, tuues vihmahooge ka Lõuna-Eestisse ja Peipsi äärde. Sooja on päeval kuni 25 kraadi. Pühapäeval jääme läänepoolse kõrgrõhuala ja idapoolse madalrõhuvööndi piirimaile. Öösel on Lääne-Eestis pilvi hõredamalt ja ilm sajuta, idapoolsetes maakondades sajab hoovihma ning päeval on üksikute vihmahoogude võimalus.

Saabuv öö on Lääne-Eesti saartel vähese pilvisusega ja sajuta, mandri-Eestis sajab aga veel mitmel pool hoovihma ning on äikest. Äikesega kaasneb ka tugevaid sajuhooge ja rahet ning paiguti tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 11 kuni 18 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning üksikuid sajuhooge võib tulla Ida-Eestis. Tuul on nõrk ja õhutemperatuur jääb vahemikku 17 kuni 21 kraadi.
Päeval sajab kohati hoovihma, pärastlõunal on äikeseoht ning sajuvõimalus on suurem Lõuna- ja Ida-Eestis. Puhub valdavalt läänekaare tuul kaks kuni kaheksa m/s, sajupilvede all puhub tuul ka tugevamalt. Sooja on 21 kuni 26, rannikul kohati 18 kraadi.

Õhtul võib Ida-Eestis kohati hoovihma sadada ja äikest olla. Puhub läänekaare tuul kaks kuni kaheksa m/s ja sooja on kuni 23 kraadi.

Ilm on pühapäeva öösel Lääne-Eestis sajuta, ida pool sajab hoovihma kuni keskööni, pärast mida sajud hõrenevad. Päeval on üksikute vihmahoogude võimalus. Öösel on kümme kuni 16, päeval 19 kuni 24 kraadi. Õhusoe püsib üpris samas vahemikus ka esmaspäeval.

Öö on sajuta ning päeval sajab kohati hoovihma. Teisipäeval olulist sadu ei tule, tuul on mõõdukas ja öine keskmine õhutemperatuur püsib 12 kraadi juures, päeval on keskmiselt 22 kraadi. Kolmapäev tuleb aga taas sajusem, vihmapilved jõuavad öösel saartele ning päeval sajab juba mitmel pool. Päevane õhusoe kerkib kuni 26 kraadini.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

Samal teemal

ooper saaremaal

Klassikaraadio

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:23

Narva uus linnavõim lubab ehitada muusikakooli ja meelitada linna noori

21:23

Laupäeval on sooja kuni 25 kraadi

21:17

Viipekeelsed uudised

21:16

VIDEO | Piirilinlastele piisas võiduks kahest väravast

21:04

Narva Trans teenis võõrsil olulise võidu Uuendatud

20:24

HS: Soome kaitsepolitsei endist juhti süüdistatakse kuriteos

20:20

Soome rallit juhib Ogier, Virves parim WRC2 arvestuses

19:52

Soome ühes piirkonnas levib seakatk

19:32

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:25

Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

18:30

Hispaania enklaavis Ceutas puhkes ulatuslik rändekriis Uuendatud

30.07

Nõmmel toimus suur politseioperatsioon migrantide tabamiseks Uuendatud

12:46

Itaalia juhtivad poliitikud nõuavad Hispaania väljaheitmist Schengeni alast Uuendatud

17:04

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil Uuendatud

13:44

Ukraina ründas lennukitehast, sadamataristut ja naftatöötlemistehast Uuendatud

07:30

Laupäevast jõustuvad Tallinna ühistranspordis suured muudatused

06:35

Leis: ootame jätkuvalt Lätilt ametlikku seisukohta Rail Balticu kohta

30.07

UEFA liikmesriigid nõustusid FIFA korraldatud turniire boikoteerima

11:08

Eesti andmekeskused ootavad esimeselt tehnoloogiahiiult paisu valla päästmist

06:51

Mitmed suured kinnisvaraarendajad jäid mullu kahjumisse

ilmateade

SPORT

21:16

VIDEO | Piirilinlastele piisas võiduks kahest väravast

21:04

Narva Trans teenis võõrsil olulise võidu Uuendatud

20:20

Soome rallit juhib Ogier, Virves parim WRC2 arvestuses

19:25

Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

loe: kultuur

15:42

Galerii: Tallinna linnagalerii uus grupinäitus vaatleb elu kui protsessi

15:22

Pealinnas algab kolmepäevane Tallinn Rock Festival

15:13

Uue muusika reede: Ariana Grande, Cardi B, Meisterjaan, Avemaria

11:58

Poco Ajamaja galeriis näeb Raul Meele juubelinäitust "Konkretiseerimine"

loe: eeter

13:57

Tarbijakaitse: kontserdi ärajäämisel võib ka edasimüüdud piletiga raha tagasi saada

12:53

Eneli Kindsiko: pikk tööelu nõuab enda pidevat täiendamist

11:33

Eia Uusi suvised raamatusoovitused: "Yesteryear" on selle aasta suurim raamat

11:26

Marko Matvere: võimalusel oleksin Baskinist veelgi rajuma lavastuse teinud

Raadiouudised

18:40

Soodsamad õppelaenu tingimused avavad noortele võimaluse investeerida

18:40

Haapsalus alanud Augustibluus toob kohale värvikaid esinejaid

18:35

Päevakaja (31.07.2026 18:00:00)

16:55

Riigi poolt Tallinna lennujaamale esitatavad ootused on varasematest detailsemad

16:25

Narvas sõlmiti Keskerakonna ja Plaan B võimulepe

15:55

Maailmahariduse õpetamine peaks olema konkreetsem

15:45

Ilm püsib soe, aga taas on oodata äikest

15:40

Poolat tabas Varssavi kinnitusel Vene tiibrakett

15:25

Raadiouudised (31.07.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (31.07.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo