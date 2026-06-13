Pühapäeval sajab hoovihma

Öö vastu pühapäeva tuleb pilves selgimistega ja paljudes kohtades sajab vihma. Mandril pöördub tuul edelasse puhudes 5 kuni 12, põhjarannikul iiliti kuni 18 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul puhub mõõdukas idakaare tuul. Sooja on 5 kuni 12 kraadi.

Hommik toob kohatisi hoovihmasid ja udu. Tuul pöördub kõikjal lõunakaarde ja nõrgeneb ning sooja on 9 kuni 13 kraadi.

Pühapäeva ennelõunal sajab kohati hoovihma, pärastlõunal on sajuhooge juba laialdasemalt ja võib olla äikest. Puhub valdavalt mõõdukas lõunakaare tuul ja õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi.

Õhtu on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Tuul on nõrk ja muutlik ning sooja on kuni 17 kraadi.

Ka esmaspäeval sajab mitmel pool hoovihma, kohati on tugevat sadu ja äikest. Öösel on 6 kuni 12, päeval 14 kuni 19 kraadi.

Teisipäeva ja kolmapäeva öösel sajab kohati vähest hoovihma, päevasel ajal on sajuhooge tihemini ja laialdasemalt. Teisipäeval puhub nõrk, kolmapäeval mõõdukas läänekaare tuul. Öösel on kuni 13, päeval kuni 20 kraadi.

Neljapäeva öö on saartel sajune, mandril sajuta, ning vihm levib päeval üle maa itta. Pärastlõunal lääne poolt alates sajud hõrenevad.