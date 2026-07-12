Esmaspäeval on sooja kuni 27 kraadi

Esmaspäeval jäävad veel Baltimaad ulatusliku madalrõhuala lääneserva ja samal ajal ulatub Skandinaaviast Läänemerele kõrgrõhkkonna idaserv. Põhjatuulega kandub mööda madalrõhkkonna serva niiskust ja siin-seal kerkivad hoovihmapilved ning päeval on mandril kohati ka äikeseoht. Õhusoe tõuseb päeval 25 kraadi lähistele.

Öö tuleb selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub põhjakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s ning sooja on 16 kuni 19 kraadi.

Hommik on selge, lääne pool vahelduva pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhja- ja loodetuul 2-7, iiliti 11 m/s ning õhusoe jääb vahemikku 18 kuni 21 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja pärastlõunal on mandril äikeseoht. Tuul puhub põhjakaarest 3-9, puhanguti 13 m/s ja sooja on 22 kuni 27, rannikul kohati kuni 18 kraadi.

Õhtu on selge, kohati vahelduva pilvisusega ja paiguti võib sadada hoovihma ja olla äikest. Puhub mõõdukas põhja- ja loodetuul ning sooja on kuni 22 kraadi.

Teisipäeva öö toob kohatisi vihmahooge, päeval sajab hoovihma juba mitmel pool ja seda rohkem Lõuna-Eestis. Tuul püsib mõõduka tugevusega ning öösel on sooja 15 kuni 19, päeval 19 kuni 25 kraadi. Kolmapäeval saavutab kõrgrõhuala ülekaalu ja selle serv püsib ka neljapäeval ja reedel Eesti kohal ning hoiab ilma sajuta. Tuul on võrdlemisi nõrk ja öine õhusoe jääb vahemikku 10 kuni 17, päevane 19 kuni 27 kraadi.

Paistab, et õige Eesti suvi saab alles hoogu sisse.