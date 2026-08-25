Kolmapäeval sajab üksikutes kohtades hoovihma

Kolmapäeval laieneb kõrgrõhuala Skandinaaviast servaga üle Läänemere ja selle all on öösel taevas selge ja ilm sajuta. Päeva peale arenevaist pilvedest sajab üksikuis paigus hoovihma ning tuul vaibub. Õhutemperatuur sisemaal langeb öösel alla 10 kraadi, päeval tõuseb 20 kraadi lähedale.

Öö tuleb selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Paiguti on udu. Tuul on nõrk ja muutlik, öö hakul puhub rannikul põhjakaarest 2-8 m/s. Sooja on 5 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Kolmapäeva hommik on laialdaselt selge ja ilm sajuta ning kohati on udu. Puhub nõrk põhjakaare tuul ja sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja üksikutes kohtades sajab hoovihma. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest 1-7 m/s ja sooja on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtul on pilvi vähe ja ilm olulise sajuta. Tuul puhub põhjakaarest 1 kuni 7 m/s ning õhusoe jääb vahemikku 15 kuni 18 kraadi.

Nädala teises pooles läheb õhk soojemaks ja ilm on kuivem. Neljapäev tuleb enamasti sajuta, tuul on nõrk ning õhusoe jääb öösel vahemikku 6 kuni 15 kraadi, päeval on sooja 18 kuni 22 kraadi.

Ka reede öö on kõrgrõhuala mõjul sajuta ja udune. Päev on pilverünkadega, mis suuremat sadu ei anna, aga nõrk vihmarabin on võimalik. Muutliku suunaga tuul on mandril nõrk, saartel tasapisi tugevnev. Laupäevaks jõuab saartele vihmarabinaid, aga mandril püsib ilm veel suurema sajuta. Kagutuul tugevneb ning päevane õhusoe tõuseb kuni 23 kraadini. Pühapäeva öösel levib sadu saartelt edasi mandrile ning päeval sajab juba mitmel pool.